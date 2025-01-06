Обстреляны позиции ВС Азербайджана в Лачыне
5 января с 22.00 по 22.10 подразделения ВС Армении со стороны сел Дыг и Ханазах Горисского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении сел Забух и Чагазур Лачынского района. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
В пресс-релизе также отмечается, что в последние дни ВС Армении несколько раз обстреливали азербайджанские позиции и все случаи обстрелов были соответствующим образом зафиксированы.
Минобороны Армении отрицает факт обстрела азербайджанских позиций.
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