Официальный Баку обиделся на западных дипломатов
Официальный Баку обиделся на западных дипломатов
МИД Азербайджана отреагировал на заявления западных дипломатов на мероприятии по случаю Дня прав человека 4 декабря. Около полуночи на аккаунте МИД в соцсети X появился пост, где сказано о «недопустимости вмешательства» западных дипломатов в работу судебной системы.
«Мы решительно отвергаем заявления послов США, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане. Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана», - говорится в публикации.
Вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства, далее отмечает МИД.
Напомним, что представительство Евросоюза в Баку совместно с посольствами Великобритании и Швейцарии организовали вечером 4 декабря прием, посвященный к предстоящему Международному дню прав человека с участием местных правозащитников, представителей гражданского общества, прессы, адвокатов и активистов.
Главы этих дипломатических миссий, а также посол США в своих выступлениях отметили важность роли гражданского общества в обеспечении прав человека. Они также констатировали, что ситуация с правами человека в Азербайджане усугубилась вопреки ожиданиям, связанным с прошедшей в ноябре в Баку климатической конференцией COP29. Они призвали к освобождению политзаключенных.
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