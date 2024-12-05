Официальный Баку обиделся на западных дипломатов

МИД Азербайджана отреагировал на заявления западных дипломатов на мероприятии по случаю Дня прав человека 4 декабря. Около полуночи на аккаунте МИД в соцсети X появился пост, где сказано о «недопустимости вмешательства» западных дипломатов в работу судебной системы.

«Мы решительно отвергаем заявления послов США, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане. Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана», - говорится в публикации.

Вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства, далее отмечает МИД.

Напомним, что представительство Евросоюза в Баку совместно с посольствами Великобритании и Швейцарии организовали вечером 4 декабря прием, посвященный к предстоящему Международному дню прав человека с участием местных правозащитников, представителей гражданского общества, прессы, адвокатов и активистов.

Главы этих дипломатических миссий, а также посол США в своих выступлениях отметили важность роли гражданского общества в обеспечении прав человека. Они также констатировали, что ситуация с правами человека в Азербайджане усугубилась вопреки ожиданиям, связанным с прошедшей в ноябре в Баку климатической конференцией COP29. Они призвали к освобождению политзаключенных.