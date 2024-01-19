Преодоление трудностей "Срединного коридора": необходима переоценка стратегий

Несмотря на первоначальную шумиху вокруг "Срединного коридора" – амбициозного сухопутного маршрута, соединяющего Европу и Азию через Кавказ и Центральную Азию, – ощутимых результатов добиться не удалось. По мере роста озабоченности по поводу уязвимости морских маршрутов, особенно в свете продолжающегося кризиса на Красном море, акцент смещается на необходимость развития внутрирегиональной торговли и установления надежных связей с ключевыми глобальными торговыми центрами.

Азербайджанский эксперт в банковской и консалтинговой сфере Рамазан Самадов в обзорной статье для commonspace.eu утверждает, что странам региона Центральной Азии и Южного Кавказа следует перенаправить свои усилия на улучшение связей с такими значимыми торговыми центрами как средиземноморские порты Турции, черноморские порты Грузии, порты Персидского залива Ирана и порты Балтии. Этот сдвиг, утверждает Самадов, имеет решающее значение не только для транзита и экспорта, но и для повышения конкурентоспособности стран и в особенности для стран, не имеющих выхода к морю.

"Средний коридор" привлек внимание на фоне кризиса на Украине, когда заинтересованные стороны ожидали последствий санкций против России и сбоев в цепочке поставок. В то время как объемы железнодорожного транзита по азербайджанскому участку железной дороги первоначально росли, достигнув в середине 2022 года пика, более чем 400 000 т ежемесячно, они постепенно снижались до 2023 года. Факторы, способствующие этому снижению, включают возвращение к традиционным методам ведения бизнеса после того, как схлынул ажиотаж в сфере логистики, вызванный санкциями, увеличение сухопутного экспорта Китая в Россию и преобладание дешевых морских перевозок в течение 2023 года.

Несмотря на энтузиазм по поводу "Срединного коридора", он по–прежнему составляет менее 1% от морской альтернативы - морского пути из Китая в Европу. Более того, большая часть грузов, проходящих по коридору, поступает из регионов Центральной Азии и Кавказа или импортируется в них, с минимальным транзитом через коридор в такие пункты назначения, как Китай или Европа.

Самадов подчеркивает необходимость переоценки стратегий, утверждая, что регион должен сосредоточиться на расширении внутрирегиональной торговли и укреплении связей с крупными глобальными торговыми центрами. Он подчеркивает, что опора на краткосрочную транзитную политику, ориентированную на получение доходов, при которой железные дороги постоянно повышают тарифы без улучшения качества обслуживания, ограничивает потенциал коридора для расширения географии транзита и разнообразия грузов.

В статье утверждается, что региону, особенно Азербайджану и Грузии, следует более тесно сотрудничать в реализации транзитных инициатив. Сотрудничество в координации портов и терминалов, внедрении выгодных для грузов тарифов и возрождении недостаточно используемых проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, определены в качестве важнейших компонентов успеха "Среднего коридора".

В заключение Самадов утверждает, что регион должен искать решения внутри себя и сосредоточиться на укреплении внутрирегиональных связей, позиционируя себя в качестве ключевого игрока в мировой торговле. Успех "Срединного коридора" зависит не от поддержки Запада, а от совместных усилий и стратегическом согласовании стран региона.