Заблокированы банковские счета консультанта Фонда Маршалла Мехрибан Рагимли

Консультант по Азербайджану Американского фонда Германа Маршалла (GMF) Мехрибан Рагимли сообщила о блокировании ее личных банковских счетов.

В двух банках, где у нее есть счета, Рагимли сообщили, что это сделано на основе судебного решения.

По ее данным, счета заморожены в связи со следствием по делу руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева. Однако, как отметила Рагимли в беседе с корреспондентом Turan, она никакого отношения к этому делу не имеет.

«С 2018 года у Фонда Маршалла не было медиа программ. Но даже если были бы такие программы, то какое отношение это имеет к моим личным счетам?», - отметила Рагимли.

17 января она обратилась в Сабаильский суд с целью предоставления официального решения о блокировке ее счета. Ей было предложено написать письменное заявление.

Сегодня из банка ей предоставили только выписку, где сказано, что счета заморожены на основе судебного решения. При этом, в выписке не указано на каком основании это решение принято.

Рагимли отметила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда. Ее деятельность, как консультанта Фонда Маршалла осуществляется с соблюдением требованием законодательства Азербайджана.

Поскольку Фонд, как донорская организация, не зарегистрирован в Азербайджане, все контракты организации с местными партнерами заключаются на основе договоров об оказании услуг. Средства поступают на банковские счета, и с них выплачиваются налоги и другие обязательные платежи.

В настоящее время Фонд Маршалла реализует в Азербайджане проекты в области защиты экономических прав женщин, социальных прав граждан, в том числе ветеранов, прав журналистов и др.

*Германский фонд Маршалла США ( German Marshall Fund of the United States, GMF) — американский аналитический центр, основанный в 1972 году, занимающийся вопросами сотрудничества между США и Европой. Штаб-квартира в Вашингтоне.