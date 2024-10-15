Протестовавший против действий МВД активист оказался за решеткой

Добивавшийся отмены незаконного запрета на выезд из страны, общественный актиаист Ниджат Ибрагим оказался за решеткой. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное нанесение ущерба здоровью) УК, сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, еще 9 сентября Насиминский районный суд арестовал его на 4 месяца.

Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении режима карантина, после того, как он пытался провести одиночный пикет перед администрацией президента.

С 5 октября Ибрагим проводит голодовку в СИЗО. Как напомнила адвокат, Ибрагима 6 сентября не выпустили из Бакинского аэропорта на рейс в Молдову. На пограничном контроле ему заявили, что МВД ввело запрет на выезд из страны. При этом, супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили и они отбыли в Кишинев.

Адвокат сказала, что на самом деле «стоп» введенный Ибрагиму решением Сабаильского суда, был отменен. Поэтому, Ибрагим заявил о необоснованности своего ареста. Он звонил в службу «102» МВД и жаловался на незаконный запрет на выезд из стран. Активист предупредил, что если незаконный запрет не будет устранен, он устроит перед МВД самосожжение.

После этого 9 сентября на АЗС на него напал неизвестный мужчина и повалил на землю. Сразу после этого на него набросились полицейские, которые завязали ему глаза.

После этого против Ибрагима завели уголовное дело по ст. 126.1 УК, суд арестовал его на 4 месца.

Апелляция на арест была отклонена. 12 октября Насиминский суд не удовлетворил ходатайство о переводе Ибрагима под домашний арест. Защита подала апелляцию и если она не будет удовлетворена, то адвокат направит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Ибрагиму грозит до 8 лет лишения свободы. Получить комментарии в МВД не удалось.

В последние годы по аналогичному обвинению в Азербайджане были арестованы активисты партии Народного фронта Агиль Гумбатов и Замин Салаев, депортированный из Германии политэмигрант Самир Ашуров, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший дипломат Эмин Ибрагимов, ветеран войны Рза Сафарсой.