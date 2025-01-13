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Рабочий визит И. Алиева в ОАЭ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, сообщает сайт главы государства.
Визит осуществляется по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
О программе визита не сообщается.
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