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(16 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Рабочий визит И. Алиева в ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, сообщает сайт главы государства.

Визит осуществляется по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

О программе визита не сообщается.

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