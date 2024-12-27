Российская сторона делает все, чтобы отвести от себя причастность к поражению самолёта AZAL в небе над Чечней. В российских СМИ постоянно циркулируют сообщения о столкновении с птицами и взрыве перед падением самолета на его борту кислородного баллона.

При этом, она ссылается на официальных лиц Казахстана и на неназванных пассажиров, которые «жалуются» на то, что жилеты были «дырявыми», а бортпроводница говорила на «непонятном языке».

В частности агентство TASS сегодня сослалась на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, который сказал, что «руководитель полетов "Ростов" сообщил руководителю полетов аэродрома "Актау", что в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии».

Похоже, что «стратегический союзник» Азербайджана не намерен (или боится) признать преступление, совершенное кадыровцами и полагает, что Баку так просто проглотит случившееся.

Российские СМИ также тиражируют заявления казахстанских чиновников о том, что «гипотезы» о внешнем воздействии на самолет это «спекуляции».