Бен Кардин
Сенатор Бен Кардин инициировал закон о защите правозащитников во всем мире
31 января глава сенатского комитета по международным отношениям США Бен Кардин, являющийся автором Глобального закона Магнитского, вместе с конгрессменом Джимом Макговерном и сенаторами Крисом Мерфи, Тимом Кейном, Джеффом Меркли, Кори Букером, Крисом Ван Холленом, Эдом Марки и Питером Уэлчем представил Законопроект о защите правозащитников в 2024 году.
Этот закон расширит возможности США защищать людей, подвергающихся нападениям за мирную защиту прав человека и демократии.
«Правозащитники — герои борьбы за демократию и свободу», — сказал Кардин. «Тем не менее, количество нападений на них в мире быстро растет, что подчеркивает острую и острую необходимость того, чтобы США делали больше для их защиты и поддержки.
В ходе обсуждений нового закона было отмечено, что во всем мире журналисты, активисты гражданского общества, защитники окружающей среды и обычные люди, говорящие правду властям, все чаще подвергаются нападениям как в своих странах, так и за рубежом.
США несут ответственность не только за защиту прав человека, но и за активную защиту тех, кто их отстаивает. Этот законопроект окажет реальную помощь правозащитникам при возникновении им угрозы задержания или ареста.
«Закон о защите правозащитников 2024 года — это важнейший законодательный акт, который поможет укрепить и улучшить способность правительства США оказывать поддержку правозащитникам по всему миру», — сказал представитель Amnesty International Эндрю Фандино, напомнив, что в 2022 году в мире был убит 401 правозащитник.
Представленный законопроект предусматривает создание новой категории виз, чтобы предоставить до 500 правозащитникам, находящимся в опасности, многократную, многолетнюю визу в США.
В Госдепартаменте и в посольствах стран где плохая ситуация в связи с правами человека должны быть назначены 10 сотрудников по правам человека.
Программа стипендий Рейгана-Фаселла по демократии должна быть расширена. В рамках этой программы Национальный фонд демократии (NED) будет ежегодно принимать до 20 правозащитников, находящихся в группе риска.
Ежегодно, с 2024 по 2028 финансовый год выделять на выполнение этих работ $20 млн.
Политика
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