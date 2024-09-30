Ситуация с правами человека в Азербайджане в повестке сессии ПАСЕ
На открывающейся сегодня осенней сессии ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, ожидается обсуждение вопросов ухдшения ситуации с правами человека в Азербайджане.
Сегодня в проект повестки дня сессии включен вопрос о «срочных дебатах в связи с ухудшением ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».
В случае принятия решения, обсуждение этого вопроса состоятся 3 октября, передает из Страсбурга специальный корреспондент Turan.
Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ, поскольку ее участие в Ассамблее на состоявшейся в январе зимней сессии было заморожено.
ПАСЕ связала это с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане и отказом пригласить наблюдательную миссию ПАСЕ на президентские выборы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 сентября выступая на форуме в Черноббио (Италия) назвал отказ утвердить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ «переходом красной линии» и санкцией, введенной за восстановление Азербайджаном суверенитета.
Кроме того, на сессии будет вручена Премия Вацлава Гавела. Одним из трех претендетов является заключенный в тюрьму азербайджанский активист Акиф Гурбанов.
На церемонии также выступит лауреат премии 2022 года Владимир Кара-Мурза, недавно вышедший из тюрьмы в России.
На сессии также будут дебаты по следующей тематике:
- Задержание и осуждение Джулиана Ассанжа и их последствия для прав человека;
- О пропаганде и свободе информации в Европе;
- В 90-летие Голодомора Украина вновь оказалась перед угрозой геноцида.
Состоятся совместные обсуждения общеевропейского подхода к борьбе с контрабандой мигрантов и выяснению судьбы пропавших без вести мигрантов, беженцев и лиц, находящихся в поисках убежища.
Также Ассамблея обсудит ситуацию с правами человека в Иране и защиту правозащитников; предотвращение и борьбу с насилием и дискриминацией лесбиянок, бисексуальных и гомосексуальных женщин в Европе, и т.д.
Политика
-
- 30 сентябрь 2024, 18:06
Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района. Она сказала Turan, что увольнение связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.
-
- 30 сентябрь 2024, 17:58
«Сердечно поздравляю вас с национальным новогодним праздником еврейского народа Рош ха-Шана и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания и пожелания», - говорится в послании президента Азербайджана в адрес еврейского населения страны.
-
- 30 сентябрь 2024, 17:44
В понедельник в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ была утверждена окончательная повестка осенней сессии ассамблеи, которая продлится до 4 октября.
-
- 30 сентябрь 2024, 16:24
30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли. В своем выступлении адвокат Агыль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
Написать отзыв