Ситуация с правами человека в Азербайджане в повестке сессии ПАСЕ

Ситуация с правами человека в Азербайджане в повестке сессии ПАСЕ

На открывающейся сегодня осенней сессии ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, ожидается обсуждение вопросов ухдшения ситуации с правами человека в Азербайджане.

Сегодня в проект повестки дня сессии включен вопрос о «срочных дебатах в связи с ухудшением ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».

В случае принятия решения, обсуждение этого вопроса состоятся 3 октября, передает из Страсбурга специальный корреспондент Turan.

Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ, поскольку ее участие в Ассамблее на состоявшейся в январе зимней сессии было заморожено.

ПАСЕ связала это с ухудшением ситуации с правами человека в Азербайджане и отказом пригласить наблюдательную миссию ПАСЕ на президентские выборы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 сентября выступая на форуме в Черноббио (Италия) назвал отказ утвердить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ «переходом красной линии» и санкцией, введенной за восстановление Азербайджаном суверенитета.

Кроме того, на сессии будет вручена Премия Вацлава Гавела. Одним из трех претендетов является заключенный в тюрьму азербайджанский активист Акиф Гурбанов.

На церемонии также выступит лауреат премии 2022 года Владимир Кара-Мурза, недавно вышедший из тюрьмы в России.

На сессии также будут дебаты по следующей тематике:

- Задержание и осуждение Джулиана Ассанжа и их последствия для прав человека;

- О пропаганде и свободе информации в Европе;

- В 90-летие Голодомора Украина вновь оказалась перед угрозой геноцида.

Состоятся совместные обсуждения общеевропейского подхода к борьбе с контрабандой мигрантов и выяснению судьбы пропавших без вести мигрантов, беженцев и лиц, находящихся в поисках убежища.

Также Ассамблея обсудит ситуацию с правами человека в Иране и защиту правозащитников; предотвращение и борьбу с насилием и дискриминацией лесбиянок, бисексуальных и гомосексуальных женщин в Европе, и т.д.