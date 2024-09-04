США «обеспокоены» применением в Грузии российского закона

Во вторник Государственный департамент США заявил, что «обеспокоен» применением недавно принятого в Грузии спорного закона об «иностранных агентах» в отношении «организаций, которые добровольно не зарегистрировались, включая общественные организации и независимые СМИ», сказал пресс-секретарь Мэтью Миллер, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Поскольку срок регистрации истек 2 сентября, правительство Грузии готово принять меры — либо принудительно зарегистрироваться, либо наложить штрафы на организации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

В течение месяца, предусмотренного законом для добровольной регистрации, 476 организаций обратились в Министерство юстиции с запросом на регистрацию.

«Правительство Грузии продолжает двигаться в крайне тревожном направлении, которое уводит страну все дальше от ее евроатлантической траектории, которую грузинский народ в подавляющем большинстве желает», — сказал Миллер на брифинге.

В рамках двустороннего сотрудничества между США и Грузией, Вашингтон ввел визовые ограничения для десятков граждан Грузии и членов их семей, включая членов партии «Грузинская мечта», членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Также Государственный департамент приостановил помощь в размере 95 миллионов долларов, которая напрямую приносила пользу правительству Грузии, напомнил Миллер.

«Я бы не исключил дальнейших действий», — заключил он.

Местные аналитики считают, что требование к НПО, получающим финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранных агентов» является частью усилий партии «Грузинская мечта» с целью устранения инакомыслящих перед общенациональными выборами, запланированными на 26 октября, что потенциально сблизит страну с Россией.