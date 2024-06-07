США объявили о первой партии визовых санкций против грузинских чиновников

Соединенные Штаты в четверг объявили о первой партии визовых санкций против нескольких десятков граждан Грузии, включая членов правящей партии «Грузинская мечта», парламентариев, сотрудников правоохранительных органов, а также частных лиц за подрыв демократии, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

Этот шаг был предпринят всего через три дня после того, как спикер парламента Грузии подписал «закон об иноагентах», который ограничит свободы и поставит под угрозу шансы страны на вступление в Европейский Союз.

«Госсекретарь Блинкен недавно объявил о комплексном пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией. В рамках этого, Госдеп ввел новую политику ограничения виз», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он отказался назвать имена тех, на кого направлен первый пакет санкций. "Мне по закону запрещено объявлять, на кого распространяются визовые ограничения", - сказал Миллер отвечая на вопрос корреспондента Turan.

"Могу лишь сказать, что мы готовы ввести дополнительные санкции и предпримем все остальные шаги", - добавил он.

По словам Миллера, первый пакет санкций коснется тех, кто причастен к "подрыву демократии, включая нарушение права на свободу собраний, нападение на мирных протестующих, запугиванию представителей гражданского общества и распространению дезинформации по указанию грузинского правительства."

Соединенные Штаты надеются, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия, сказал Миллер. В противном случае он предупредил, что США готовы предпринять дополнительные действия.

"У правительства Грузии еще есть время изменить траекторию, по которой оно движется", - подчеркнул Миллер.

Помимо санкций, США также пересматривают свою помощь Грузии, которая за последние несколько лет составила 390 миллионов долларов.

«Грузия может принимать собственные решения относительно того в каком направлении она будет двигаться. Мы можем принимать собственные решения и не позволим этим людям ездить в США. Кроме того, мы пересмотрим оказание финансовой помощи Грузии, если она будет проводить политику, противоречащую интересам и ценностям, объявленным ранее», — заключил Миллер.