США подтвердили, что северокорейские войска находятся в России
США подтвердили, что северокорейские войска находятся в России
Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.
В беседе с журналистами глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что «еще предстоит выяснить», что именно делают в России войска Северной Кореи, но по данным Южной Кореи и Украины, они готовятся присоединиться к войне на стороне России.
«Если они присоединятся к войне на стороне России, это будет очень серьезной проблемой, и окажет влияние не только на Европу, но также повлияет и на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил Остин.
Белый дом, в свою очередь, подтвердил, что не менее 3000 северокорейских солдат прибыли на восток России для предварительной подготовки, и будут отправлены на запад, чтобы вступить в войну против украинских военных. Все это «демонстрирует растущее отчаяние России в ее войне против Украины», - сказал пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Джон Кирби.
Вашингтон уже проинформировал украинское правительство о ситуации, и о том, как США могут отреагировать на это. «Сотрудничество России с северокорейскими военными является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают закупку оружия у Северной Кореи и военную подготовку», — заключил Кирби.
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