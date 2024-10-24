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(5 часов назад)
США подтвердили, что северокорейские войска находятся в России

США подтвердили, что северокорейские войска находятся в России

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США подтвердили, что северокорейские войска находятся в России

Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает  вашингтонский корреспондент TURAN.

В беседе с журналистами глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что «еще предстоит выяснить», что именно делают в России войска Северной Кореи,  но по данным Южной Кореи  и Украины, они готовятся присоединиться к войне на стороне России.

«Если они присоединятся к войне на стороне России, это будет очень серьезной проблемой, и окажет влияние не только на Европу, но также повлияет и на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил Остин.

Белый дом, в свою очередь, подтвердил, что не менее 3000 северокорейских солдат прибыли на  восток России для предварительной подготовки, и будут отправлены на запад, чтобы вступить в войну против украинских военных. Все это «демонстрирует растущее отчаяние России в ее войне против Украины», - сказал пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Джон Кирби.

Вашингтон уже проинформировал украинское правительство о ситуации, и о том, как США могут отреагировать на это.  «Сотрудничество России с северокорейскими военными является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают закупку оружия у Северной Кореи и военную подготовку», — заключил Кирби.

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