Суд оставил Эльнару Гасымову под стражей

Хатаинский районный суд в четвергне удовлетворил ходатайство защиты о переводе журналистки издания «Abzas Media» Эльнары Гасымовой под домашний арест, сообщила адвокат Айша Абдель Гадир. На это решение будет подана апелляционная жалоба.

Сама Гасымова на процессе заявила, что ее преследуют по надуманному обвинению. По словам девушки, истинной причиной ареста является ее журналистская деятельность в «Abzas Media». Вместе с тем, у Гасымовой нет жалоб на условия содержания.

*Эльнара Гасымова была задержана 13 января по обвинению в контрабанде по предварительному сговору лиц (ст. 206.3.2 УК). 15 января суд избрал в ее отношении меру пресечения арест на срок 3 месяца. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.