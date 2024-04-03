Суд оставил Хафиза Бабалы под стражей
Суд оставил Хафиза Бабалы под стражей
В Хатаинском районном суде Баку 2 апреля под председательством судьи Сульханы Гаджиевой состоялось рассмотрение ходатайства о переводе журналиста Хафиза Бабалы под домашний арест. Его адвокат Расул Джафаров обосновал ходатайство тем, что для содержания Бабалы под стражей нет материальных и процессуальных оснований.
Следствие мотивирует заключение Бабалы под стражу субъективными предположениями, что он может «скрыться» и «воздействовать на ход следствия». Однако у Бабалы еще до уголовного дела был запрет на выезд из страны. С другой стороны, у Бабалы есть постоянное место жительства и домашний арест контролируется чиновниками службы пробации.
При этом, сам Бабалы выступил с отводом судье Гаджиевой. Журналист заявил, что ее отношение к нему предвзято, так как ранее она уже выносила решение о заключении его под стражу и отклоняла предыдущие ходатайства. Однако судья не увидела «достаточных оснований» для отвода, оставив его не рассмотренным.
Судья также оставила без удовлетворения само ходатайство о переводе под домашний арест, в связи с чем будет подана апелляция, отметил адвокат Джафаров.
* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.
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