Суд вновь продлил сроки ареста журналистов Abzas Media
Суд вновь продлил сроки ареста журналистов Abzas Media
Сроки предварительного заключения директора Abzas Media Ульви Гасанлы и главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы продлены еще на три месяца. Решения об этом было приняты сегодня в Хатаинском районном суде.
Как сообщил адвокат Эльчин Садыгов, в ходе судебного заседания Вагифгызы сказала, что после того, как она предала огласке факты насилия над арестантками в Бакинском СИЗО-1 ей ввели запрет на телефонные звонки с близкими. Она потребовала прихода в суд омбудсмена.
Адвокат указал на необоснованность продления срока ареста Гасанли.
В свою очередь, адвокат Ульви Гасанлы Фахраддин Мехтиев также отметил незаконность продления срока ареста его подзащитного. По его словам, данное уголовное дело не имеет материальных основ.
Адвокаты подадут апелляционные жалобы.
* С 20 ноября 2023 года шесть журналистов и медиа работников издания Abzas Media были арестованы по обвинению в «контрабанде валюты». Они отвергли обвинения, связав уголовное дело с расследованиями фактов коррупции, которые публиковались в Abzas Media.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на СМИ.
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