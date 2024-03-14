Украина верит в получение помощи от США и конфискацию госсобственности России
Украина верит в получение помощи от США и конфискацию госсобственности России
Высокопоставленные украинские чиновники заявили в среду, что получили оптимистические сигналы от американских законодателей по-поводу помощи от США для борьбы с российской агрессией, передает американский корреспондент TURAN.
Министр юстиции Денис Малюска и заместитель министра юстиции Ирина Мудра встречались в Вашингтоне с политиками и законодателями, обсуждая задержку финансирования Украины. Они также поддержали законопроект (РЕПО) о конфискации в США российские государственные активы.
«Мы очень надеемся, что оба законопроекта будут приняты очень скоро», — сказал Малюска журналистам в посольстве Украины в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы «все согласны, что поддержка должна быть оказана», отметил он.
Киевские чиновники ясно дали понять, что отказ от поставок в Украину станет «катастрофой» на фронте.
«Мы никогда не просили наших союзников – США или других – отправить своих солдат воевать», - отметила замминистра Мудра. «Если мы потерпим неудачу, война распространится на Прибалтику, Польшу и других соседей», подчеркнула она.
По последней оценке ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, оценивается в 500 миллиардов долларов. Конфискация суверенных активов России поможет покрыть значительную часть этого ущерба, и Киев надеется, что США сделают это. «Это будут репарации», – сказала она.
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