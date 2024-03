Украина верит в получение помощи от США и конфискацию госсобственности России

Высокопоставленные украинские чиновники заявили в среду, что получили оптимистические сигналы от американских законодателей по-поводу помощи от США для борьбы с российской агрессией, передает американский корреспондент TURAN.

Министр юстиции Денис Малюска и заместитель министра юстиции Ирина Мудра встречались в Вашингтоне с политиками и законодателями, обсуждая задержку финансирования Украины. Они также поддержали законопроект (РЕПО) о конфискации в США российские государственные активы.

«Мы очень надеемся, что оба законопроекта будут приняты очень скоро», — сказал Малюска журналистам в посольстве Украины в Вашингтоне. И республиканцы, и демократы «все согласны, что поддержка должна быть оказана», отметил он.

Киевские чиновники ясно дали понять, что отказ от поставок в Украину станет «катастрофой» на фронте.

«Мы никогда не просили наших союзников – США или других – отправить своих солдат воевать», - отметила замминистра Мудра. «Если мы потерпим неудачу, война распространится на Прибалтику, Польшу и других соседей», подчеркнула она.

По последней оценке ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, оценивается в 500 миллиардов долларов. Конфискация суверенных активов России поможет покрыть значительную часть этого ущерба, и Киев надеется, что США сделают это. «Это будут репарации», – сказала она.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video