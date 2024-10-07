Уволен командующий Вторым армейским корпусом Маис Бархударов
Уволен командующий Вторым армейским корпусом Маис Бархударов
Распоряжением главы государства, уволен в запас командующий Вторым армейским корпусом, генерал-лейтенант Маис Бархударов.
Сообщение об этом опубликовали ряд проправительственных СМИ. Министерство обороны не комментирует эти сообщения.
В свою очередь, военные источники подтвердили агентству Turan Факт смещения Бархударова.
Те же источники сообщили, что причина увольнения молодого генерала (48 лет) и героя Второй карабахской войны – это причастность к массовым нарушениям прав военнослужащих в скандальном «Тертерском деле».
*В мае 2017 года Минобороны, МВД, Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана заявили о задержании военнослужащих ВС Азербайджана по обвинению в шпионаже в пользу Армении.
2019 году стало известно, что против обвиняемых применялись массовые пытки и выбивались признания.
Пострадали сотни солдат и офицеров, служивших на Тертерском, Агдамском, Бейлаганском и других направлениях. В ходе этих допросов 9 человек были замучены до смерти, 25 приговорены к длительным срокам заключения.
После многочисленных и массовых протестов родных пострадавших власти были вынуждены начать пересмотр дела.
Лишь в 2021 году военный прокурор страны Ханлар Велиев признал наличие массовых пыток и сообщил о возбуждении уголовных дел. В декабре того же года Генпрокуратура, МВД и Служба госбезопасности признали наличие пыток и преступлений, и начали новое расследование. В ходе расследования пострадавшие называли имена генералов Хикмета Гасанова (уволен ранее), Маиса Бархударова, а также других высокопоставленных офицеров Минобороны, как инициаторов пыток и обвинений в несуществующем шпионаже.
В 2022 году генпрокур оробратился к пленуму Верховного суда с предложением о пересмотра приговоров 19 осуждённым из списка жертв «Тертерского дела» и снятия с них обвинений.
Одновременно целый ряд офицеров, принимавших участие в пытках и незаконных действиях против невиновных военнослужащих, были осужден и приговорен к лишению свободы.
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