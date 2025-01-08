Какие месседжи и кому адресовал президент?

7 января президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам. В ходе интервью он прояснил ряд актуальных вопросов. Политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал заявления президента в программе «Сложный вопрос».

Шахиноглу отметил, что Алиев затронул такие темы, как мирный договор, Зангезурский коридор, демаркация границы и другие.

Говоря о мирном договоре, президент заявил:

«Если Армении не нужен мирный договор, то и нам он не нужен. Мы можем жить и проводить свою политику, не подписывая его», — процитировал Алиева Шахиноглу.

Касательно перспектив Зангезурского коридора аналитик подчеркнул, что Азербайджан практически завершил прокладку железнодорожных путей до границы с Арменией. Это, по его словам, сигнализирует о четком решении: «Коридор будет!» Поэтому Алиев оказывает давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который не добился прогресса в этом направлении.

Шахиноглу считает, что для продвижения вопроса Зангезурского коридора необходимо сначала подписать мирный договор. По его мнению, в этом отношении есть определенный прогресс, поскольку 80-90% текста договора согласованы. Оставшийся шаг заключается в внесении поправок в конституцию Армении, после чего подписание договора станет возможным. После этого будет решен и вопрос упразднения Минской группы ОБСЕ, поскольку стороны достигли взаимопонимания по этому вопросу.

«Однако без мирного договора открытие Зангезурского коридора представляется проблематичным», — утверждает Шахиноглу.

При этом он отметил, что Зангезурский коридор утратил былую привлекательность для Азербайджана.

«В Азербайджане стало ясно, что Пашинян не горит желанием решать этот вопрос. Более того, есть альтернативный коридор: Баку-Тбилиси-Карс. Несмотря на сложные отношения, с Ираном достигнута договоренность о строительстве дороги по иранскому берегу реки Араз до Нахчывана. Алиев затронул эту тему только потому, что журналист поднял этот вопрос», - сказал политолог.

Он также указал на неожиданное предложение Алиева Пашиняну во время интервью: пригласить представителей общины Западного Азербайджана в Ереван для обсуждения их проблем.

Тем самым Алиев дал понять, что эти люди готовы принять армянское гражданство, тем самым отвергнув идею создания сепаратистского анклава в Армении. Главным вопросом, по его словам, является обеспечение их безопасности.

Комментируя высказывания Алиева относительно отношений с Западом, Шахиноглу отметил, что президент справедливо указал на консенсус во французской политике исключительно по азербайджанофобии. К сожалению, это касается не только нынешней власти, но и оппозиционеров, борющихся за власть, которые ничем не отличаются в своей позиции.

По словам Шахиноглу, заявления Алиева об отношениях с ЕС отражали определенный оптимизм, поскольку в блоке происходят изменения в руководстве. Однако для углубления отношений с ЕС Азербайджану необходимо предпринять определенные шаги по нормализации отношений с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Что касается перспектив развития отношений с США, Алиев выразил значительные надежды на конструктивное сотрудничество с администрацией Дональда Трампа, напоминающее период 2017-2021 годов. Однако Шахиноглу указал на определенные опасения, поскольку в нынешней команде Трампа есть деятели, связанные с армянской фракцией.

«Стоит отметить, что госсекретарем Трампа станет сенатор Марко Рубио, соавтор многих проармянских резолюций в Конгрессе США. Однако нельзя исключать, что Рубио в этой роли будет ставить национальные интересы США выше личных или партийных связей», - предположил Шахиноглу.