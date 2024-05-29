Российское консульство в Ханкенди, выдвижение архиепископа на пост Пашиняна, призывы к миру...

Россия готовится открыть консульство в Ханкенди, и этот шаг рассматривается как значительное событие в геополитике Южного Кавказа. Такое заявление сделал глава Комитета по международным отношениям Совета Федерации Российской Федерации Григорий Карасин во время встречи с председателем Комитета по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым 27 мая.

"Среди наших двусторонних вопросов я хотел бы отметить открытие Генерального консульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительную работу для этого в ближайшем будущем и рассчитываем на вашу поддержку", - заявил Карасин. Он подчеркнул стратегическую важность этого шага, направленного на устранение неравенства в консульском присутствии между двумя странами. “Это позволит нам устранить неравенство во взаимном консульском присутствии”, - добавил он, отметив, что консульство планируется открыть в 2024 году.

Это событие произошло во время значительных политических волнений в Армении. 26 мая протестное движение "Тавуш за Родину" провело в Ереване митинг под руководством архиепископа Тавушской епархии Баграта Галстяна, который призвал к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие выдвинули архиепископа Галстяна кандидатом на пост премьер-министра.

Параллельно премьер-министр Пашинян выступает за заключение мирного соглашения с Азербайджаном, выражая оптимизм по поводу того, что такое соглашение может быть достигнуто в ближайшее время. Во время недавней встречи с местными журналистами Пашинян заявил: "Ранее стороны согласовали общие принципы в Праге и Брюсселе, но теперь эти принципы необходимо закрепить на бумаге. Я вижу возможность быстро завершить эту работу". Он добавил, что особенности подписания соглашения, такие как время и место, будут обсуждаться после завершения подготовительной работы.

Политический обозреватель Ильхам Исмаил обсудил эти события в программе "Сложный вопрос", предположив, что решение России открыть консульство в Ханкенди является стратегической попыткой сохранить свое влияние в регионе после вывода войск РМК из Карабаха. "Россия хочет продемонстрировать свое присутствие в регионе всем в той или иной форме", - отметил Исмаил. Этот шаг, добавил он, также является сигналом для Армении, которая дистанцируется от России.

Исмаил подчеркнул потенциальную роль дипломатических миссий в сборе разведывательной информации, указав, что срочное открытие Россией консульства к 2024 году может быть вызвано аналогичными намерениями Турции. "Зная, что Турция намерена открыть свое генеральное консульство в Карабахе, Россия хочет опередить это. Но у Азербайджана тоже есть свои интересы", - пояснил он. Он предположил, что Азербайджан мог бы отдать приоритет открытию консульства Турции, прежде чем согласиться на открытие консульства России.

Что касается движения "Тавуш за родину", Исмаил скептически отнесся к его долгосрочному влиянию. "Движение выдыхается", - прокомментировал он, отметив, что деятельность движения все чаще воспринимается как массовые беспорядки, а не как законные протесты. Он объяснил это ограниченной поддержкой движения и его предполагаемыми связями с бывшими лидерами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Касаясь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Исмаил не исключил возможности его подписания в ближайшее время. Он предположил, что соглашение может быть окончательно подписано в начале сентября в нейтральной стране, возможно, в Казахстане или Грузии, подчеркнув динамичный характер текущих переговоров.