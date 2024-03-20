По сравнению с соседней страной цены на некоторые виды продукции дороже в 2 и даже в 3 раза

Как сообщает Государственный Комитет Статистики (ГКС) Азербайджана, в феврале 2024 года индекс потребительских цен на пищевые продукты, напитки и табачные изделия в стране составил по сравнению с предыдущим месяцем 100,7%, а в январе - феврале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 100,2%. В сообщении также отмечается, что индекс потребительских цен на пищевые продукты, напитки и табачные изделия в феврале 2024 года составил по сравнению с февралем 2023 года 99,7%, в том числе на пищевые продукты - 99,2%, на алкогольные напитки - 102,0%, на табачные изделия - 111,7%.

Из представленной ГКС диаграммы следует, что в феврале текущего года наблюдался рост индекса потребительских цен на основные пищевые продукты. Так, по сравнению с январем индекс потребительских цен на мясо и мясопродукты в феврале составил 100,2%, на рыбу и рыбопродукты - 100,9%, на молоко и молочные продукты - 100,2%, на фрукты - 103,5%, на овощи - 102,1%, на сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты - 100,1%, на чай, кофе, какао - 100,1%, минеральные воды, безалкогольные напитки и соки составили 100,3%. Цены на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы изменений не претерпели.

Также в сообщении, опубликованном ГКС, говорится, что по сравнению с предыдущим месяцем, в феврале 2024 года произошло еще большее подорожание цен на отдельные пищевые продукты - на рис, баранину, свежую рыбу, творог, масло и оливковое масло, мандарины, бананы, яблоки, груши, айву, гранаты, капусту, огурцы, помидоры, тыкву, свеклу, чеснок, лук, снижение цен наблюдалось в основном на сахар, водку, а снижение цен наблюдалось на гречневую крупу, яйца, столовый маргарин, подсолнечное и кукурузное масла, апельсины, морковь. Комитет отмечает, что существенных изменений цен на другие пищевые продукты не произошло.

Изучение рынка показало, что ряд пищевых продуктов на протяжении 2 месяцев неуклонно дорожал. Так, в январе, феврале текущего года возросли цены на рис, баранину, свежую рыбу, оливковое масло, мандарины, яблоки, гранаты, огурцы, помидоры, кабачки, чеснок, лук, сахар. Последние 3 месяца неуклонно росли цены на оливковое масло, огурцы, помидоры, чеснок, а также оливковое масло, помидоры, огурцы, чеснок, а за последние 4 месяца – на оливковое масло, помидоры, огурцы, чеснок.

Проведенные исследования показывают, что в зимние месяцы более всего дорожают плоды и овощи. По данным ГКС, за последние 3 месяца цены на плоды и овощи неуклонно росли. Овощи подорожали в декабре прошлого года на 5,7%, в январе этого года на 3,0%, в феврале на 2,1%, плоды подорожали в декабре 2023 года на 3,4%, в январе 2024 года на 4,7% и в феврале на 3,5%.

В Азербайджане уже длительное время цены в зимние месяцы огурцы, помидоры дорожают. Проведенные в течение последних нескольких лет нами исследования показали, что цены на овощную продукцию на бакинских рынках, в маркетах значительно выше, чем в столицах соседних стран.

Рыночные исследования проведенные в начале марта этого года года в Анкаре,

показали, что цены на помидоры, огурцы и другие овощи в Турции в 2 - 3 раза ниже, чем в Азербайджане. Огурцы, предлагаемые потребителям в Азербайджане за 3 - 4,50 маната за 1 кг, в Турции предлагают дешевле в два раза, то есть за 1,60 - 2 маната. В то время как розничная цена на помидоры в Турции составляет 0,75 - 1,80 маната (фотографии прилагаются), помидоры того же качества продаются в Азербайджане за 3 - 5,5 маната. Мандарины, которые продают в Анкаре за 10 - 12, 5 лир (54 - 70 гепиков), в Баку предлагают за 3 маната 40 гепиков, то есть в 6,3 раза дороже. Яблоки, груши в зависимости от сорта в Анкаре предлагают за 15 - 25 лир, то есть за 0,84 - 2,0 маната. На самом же деле, цены на помидоры, огурцы и другие овощи, выращенные в Турции в теплицах, должны быть выше, чем в Азербайджане потому, что Турция является страной - импортером нефти и газа. Несмотря на то, что Азербайджан является страной - экспортером нефти и газа, выращенная в Азербайджане в теплицах продукция предлагается по цене, которая в 2 - 3 раза выше, чем в Турции. Цены на плоды в Азербайджане также должны быть ниже, так как электроэнергия, используемая в камерах хранения, вырабатывается из природного газа, добываемого в нашей стране.

Следует отметить, что за последний год в мире наблюдается снижение цен на основные пищевые продукты. В опубликованном сегодня сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) говорится, что в феврале 2024 года индекс цен на пищевые продукты ФАО был на 0,7% ниже, чем в январе. В феврале организация зафиксировала рост индексов цен на сахар, мясо и молочные продукты, и снижение индексов цен на зерно и растительные масла. В целом значение индекса цен на продовольствие ФАО было ниже соответствующего показателя прошлого года на 10,5%.

В феврале Индекс Цен на Зерновые ФАО был на 5,0%ниже, чем в январе, и на 22,4% ниже, чем в феврале 2023 года. По сравнению с прошлым месяцем было зафиксировано снижение мировых цен на все основные зерновые продукты. В феврале ФАО отметила снижение мировых цен на пшеницу, кукурузу, ячмень и сорго. В феврале мировые цены на рис упали на 1,6%, поскольку в некоторых странах-поставщиках риса начался новый урожай, сообщает организация в опубликованном отчете.

ГКС не зафиксировано в феврале изменений по сравнению с предыдущим месяцем цен на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы. Несмотря на фиксацию ФАО значительного снижения мировых цен на зерновые продукты, в том числе на пшеницу, в феврале изменений цен на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы в Азербайджане не произошло (Таблицы 1 и 2). Хотя импортная стоимость ввозимой в страну пшеницы в феврале этого года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8%.

Следует отметить, что в январе этого года в Азербайджане было зафиксировано значительное снижение импорта зерна. Так, в первом месяце 2024 года импорт пшеницы сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем вдвое, а кукурузы - в 4,9 раза.

В феврале текущего года в Азербайджане был зафиксирован рост цен на рис по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на то, что на мировом рынке рис подешевел на 1,6%. Следует также отметить, что в январе импорт риса в Азербайджан снизился на 52,9%. Снижение импорта риса в Азербайджане можно связать с серьезным ростом импорта одноименной продукции в предыдущем году.

В феврале среднее значение Индекса Цен на Растительное Масло ФАО было на 1,3% ниже, чем в январе, и на 11,0% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале ФАО зафиксировала снижение мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла, а также небольшое повышение цен на пальмовое масло.

В ГКС отметили, что, хотя в феврале цены на масло и растительные масла (Таблица 2) в Азербайджане по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, цены на сливочное и оливковое масла повысились, а на подсолнечное и кукурузное масла снизились.

Следует подчеркнуть, что в январе этого года Азербайджан серьезно увеличил импорт жиров и масел растительного и животного происхождения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - в 2,4 раза. Это связано с тем, что Азербайджан обеспечивает более 90% своих потребностей в растительных маслах за счет импортируемых в страну нерафинированных сырых растительных масел. По этой причине, цены на растительные масла в Азербайджане зависят от изменения цен на эти продукты на мировом рынке.

Среднее значение Индекса Цен на Молочные Продукты ФАО в феврале было на 1,1% выше, чем в январе, и на 13,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. ФАО считает, что рост мировых цен на сливочное масло в феврале был обусловлен высоким импортным спросом из азиатских стран и сезонным спадом производства молока в Океании.

За последний год в Азербайджане за исключением июля (за 11 месяцев) происходил рост цен на молоко и молочные продукты. Уже седьмой месяц подряд отмечается рост цен на молоко и молочные продукты. По данным ГКС, в феврале этого года молоко и молочные продукты подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Зафиксировано подорожание в основном цен на творог и масло.

Согласно информации, опубликованной на днях ГКС, за январь - февраль этого года было произведено 324,5 тыс тонн молока, что на 0,7% больше, чем годом ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт молока и сливок в январе этого года увеличился на 16,1%, а импорт масла и других масел из молока - на 11,0%.

В феврале, после семи месяцев устойчивого снижения, Индекс Цен на Мясо ФАО вырос по сравнению с январем на 1,8%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 0,8%. ФАО ообосновывает рост цен на говядину тем, что заготовки в Австралии оказались ниже ожидаемого. А снижение мировых цен на баранину организация связывает с ослаблением импортного спроса из Китая и подъемом производства в Австралии на рекордный уровень.

ГКС показал в феврале в Азербайджане рост цен на мясо и мясопродукты по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Зафиксирован в основном рост цен на баранину.

В ГКС отметили, что в январе - феврале этого года в стране было произведено 89,1 тыс тонн мяса в живом весе, включая птицу, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе этого года импорт мяса увеличился по сравнению с предыдущим годом на 63,8%, а импорт живого скота, предназначенного в основном на убой, - на 43,9%.

В феврале Индекс Цен на Сахар ФАО был на 3,2% выше, чем в январе. Рост этого индекса продолжается второй месяц подряд, в результате чего его значение выросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,5%. ФАО считает, что причиной роста цен на сахар стали прогнозы о снижении производства в двух ведущих странах-экспортерах - Таиланде и Индии.

В Азербайджане статистический комитет зафиксировал в феврале рост цен на сахар на 0,1%. И уже 5 месяцев цена на сахар в Азербайджане продолжает стабильно расти.

Следует также отметить, что в январе этого года импорт сахара и кондитерских изделий из сахара увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,6 раза.

Так, в феврале 2024 года цены на пищевые продукты в мире снизились по сравнению с январем на 0,7%, а в Азербайджане выросли на столько же.

Проведенные исследования показывают, что цены на ряд плодов и овощей в Азербайджане в 2 и даже 3 раза выше чем в соседней Турцией (фото прилагаются).

Дополнения

Таблица 1. Индекс цен ФАО на продовольствие за март - декабрь 2023 года и январь - февраль 2024 года. Источник организация ООН ФАО.

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Пшеница - 7,1 - 2,3 - 3,5 - 1,3 +1,6 - 3,8 - 1,6 - 1,9 - 3,0 +1,6 - - 5,0 Мясо +0,5 +1,3 +1,0 0,0 - 0,3 - 3,0 - 1,0 - 0,6 - 0,4 - 1,0 - 1,4 +1,8 Молоко - 0,8 - 1,7 - 3,2 - 0,8 - 0,4 - 4,0 - 2,3 +2,2 +2,2 +1,6 0,0 +1,1 Растительное масло - 3,0 - 1,3 - 8,7 - 2,4 +12,1 - 3,1 - 3,9 - 0,7 +3,4 - 1,4 + 0,1 - 1,3 Сахар +1,5 +17,6 +5,5 - 3,2 - 3,9 +1,3 +9,8 - 2,2 +1,4 - 16,6 + 0,8 +3,2

Таблица 2. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за март - декабрь 2023 года и январь - февраль 2024 года по товарным группам, по сравнению с предыдущими месяцами, в %. Источник ГКС.