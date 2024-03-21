«Турция все ищет инвестиций, а в Египет они идут  потоком»

Это – один из заголовок, но он точно выражает, как Турция с самого начала войны между ХАМАС и Израилем осталась далеко в стороне от обеспечения как прекращения огня между сторонами, так и оказания помощи Газе.

Так, сближения Анкары с Каиром не хватило для участия первой в посредничестве, в то время как Египет и Катар успешно выполняют его в определенном Вашингтоном режиме. США усилили давление на Нетаньяху, чтобы сорвать его планы нападения на город Рафах в секторе Газа, а Египет с той же целью постоянно демонстрирует свое резкое несогласие с Израилем в этом вопросе.

В итоге, задачу, взятую Турцией на себя 10 лет назад, сейчас выполняет Каир, и чтобы уже в Египте предотвратить накат на Европу через Средиземное море новой ожидаемой волны беженцев с Ближнего Востока и Афганистана, Брюссель выделил Каиру первый транш в 7 млрд. евро. А вопрос о судьбе 3,5 млрд. евро, полученных Анкарой в 2015 году, периодически всплывает.

И когда президент Р. Т. Эрдоган, на фоне невозможности оказания какого-либо активного влияния на конфликт Израиля с ХАМАС, упомянув кипрскую операцию 1974 года, заговорил о «захвате всего острова», что вызвало резкую реакцию Греции, всем было ясно, что эти слова рассчитаны на внутреннюю аудиторию в канун выборов 31 марта.

Все заметили и то, что Эрдоган, с июля 2023 года дистанцирующийся от Москвы и проводящий «политику постепенного снижения градуса отношений», проявил сдержанность и, несмотря на многолетнюю дружбу, не поспешил поздравить переизбранного В. Путина, хотя тот сразу же после президентских выборов в Турции 28 мая 2023 года поздравлял его с победой.

Таким образом, по мере приближения муниципальных выборов 31 марта глава ПСР и государства Эрдоган методично задействует все «инструменты», способные повысить рейтинг.

Вместе с тем, на фоне активности Эрдогана, с целью обеспечения победы своего протеже на выборах мэра Стамбула взявшего на прицел не только материнскую оппозиционную партию, но даже самые мелкие политические структуры, непосредственное общение лидера основной оппозиционной партии Экрема Имамоглу с электоратом ежедневно приносит свои плоды. Так, например, согласно опросам общественного мнения, не только половина избирателей партии İYİ в Стамбуле, но и определенная часть традиционного электората ПСР поддерживают Имамоглу.

И это не удивляет, ибо, придя к власти, ПСР приучила своих членов и сторонников в Стамбуле к получению социальной помощи, но в последние 5 лет не может ее оказывать за счет мэрии Стамбула. Поэтому часть адептов партии обратилась к кандидату от РНП Э. Имамоглу и получает искомую помощь.

Две недели назад на закрытом собрании один из основателей ПСР признался, что она приучила общество постоянно что-то у нее получать. И вспомнилось, что несколько лет тому назад мы прогнозировали, что политика «торговли», внедренная г-ном Эрдоганом, однажды обернется против правящей партии. То есть, как говорится, «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить» (А. Чехов).

Как известно, в последние 5 лет муниципалитетом Стамбула управляет оппозиционная партия, что безмерно повысило давление на главу государства со стороны сект, фондов, ассоциаций, религиозных обществ, газет, журналов, издательств и, наконец, отдельных лиц, ранее неофициально финансируемых этой мэрией. И это – одна из причин, по которой Эрдоган, испытывая трудности с их субсидированием, так отчаянно борется за муниципалитет Стамбула.

Небезынтересно, что в контексте неуклонного снижения вероятности избрания кандидата от ПСР на пост мэра Анкары рейтинг Мансура Яваша, кандидата от оппозиционной партии (избран в 2019 году), с легкой руки которого в Турции распространилось понятие «социального муниципализма» (1), поднялся до 60%.

Другой отличительной чертой муниципальных выборов 31 марта является то, что, по большому счету, они определят кандидатов на президентских выборах 2028 года.

Если Э. Имамоглу будет вновь избран мэром Стамбула, это даст ему возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

На наш взгляд, в этом кроется главная причина заявления г-на Эрдогана о том, что это его « последние выборы». То есть, если ПСР и на сей раз не удастся одержать победу в Стамбуле, то он или не сможет снова стать кандидатом в президенты, или, став им, потерпит поражение.

По правде говоря, вопреки настойчивым утверждениям лидера Партии националистического движения Девлата Бахчели, нам не веритсяя, что г-н Эрдоган помышляет вновь баллотироваться на пост президента. Об этом говорит также ожесточение закулисной борьбы за лидерство в ПСР.

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