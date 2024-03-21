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(6 часов назад)
Суд арестовал активиста ПНФА на 4 месяца по обвинению в наркотиках
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд арестовал активиста ПНФА на 4 месяца по обвинению в наркотиках

19 марта Гейгельский районный суд под председательством судьи Эюба Керимова арестовал на 4 месяца руководителя Дашкесанского районного отделения Партии НародногоФронта Азербайджана Сахиба Мамедзаде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом Turan сообщил адвокат Забиль Кахраманов.

По его словам, Сахиб Мамедзаде отверг обвинение в суде. Адвокат сообщил, что подаст апелляционную жалобу на решение Гейгельского районного суда о предварительном аресте.

По словам Кахраманова, Магеррамли переведен в следственный изолятор №2 в Гяндже.

ПНФА убеждены, что Мамедзаде был задержан в связи с его политической деятельностью.

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