«Учитывая тех, кто находится во враждебных по отношению к Израилю позициях, перспективы для Азербайджана не кажутся обнадеживающими»

Правительство Азербайджана предлагает израильским компаниям, работающим в секторе высоких технологий, возможность переехать в Азербайджан в обмен на налоговые льготы.

По информации агентства Turan, об этом сообщило израильское издание «Globes» со ссылкой на источники в компаниях, рассматривающих возможность переезда в Азербайджан.

«В частности, Азербайджан предлагает полностью освободить эти компании от корпоративного налога, налога на имущество, налога на землю и налога на дивиденды сроком на 10 лет. Это не все льготы, которые Азербайджан начал предлагать отдельным израильским стартапам. Этот шаг связан с созданием технопарка в Баку, но, по мнению правительства Азербайджана, компании могут располагаться в любом регионе страны», — пишет издание.

По данным «Globes», ряд израильских компаний, работающих в секторе высоких технологий, уже ведут переговоры о переезде в страну:

«В дополнение к вышеупомянутым налоговым льготам, нулевая ставка подоходного налога будет применяться к ежемесячной заработной плате сотрудников в размере до 4700 долларов США. Для получения льгот компании должны предоставить информацию о своей деятельности за последний год или подтвердить годовой оборот в размере 200 000 манатов. В рамках программы оказывается иммиграционная поддержка, включая помощь в оформлении вида на жительство и решении бытовых вопросов».

Азербайджан стремится стать «отцом технологий» в Евразийском регионе, поэтому переезд в эту страну может принести пользу компаниям, предоставив им выход в тюркоязычные страны. Отношения Баку с Анкарой основаны на идее «Одна нация, два государства». Поэтому компании, желающие работать в Турции, могли бы воспользоваться этой ситуацией», — пишет издание.

Какие перспективы может иметь этот шаг для Азербайджана? Об этом интервью ASTNA с экспертом по вопросам безопасности Арастуном Оруджлу

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Вопрос: Арастун бей, согласно обнародованной информации, правительство Азербайджана предлагает израильским компаниям, работающим в секторе высоких технологий, возможность перебраться в страну в обмен на налоговые льготы. Как вы считаете, это удачное приглашение? Какие перспективы открывает их приход в Азербайджан для страны?

Ответ: Прежде всего, я хотел бы отметить, что действительно, для IT (информационных технологий) компаний, работающих в Азербайджане, запланированы широкие льготы. По этому поводу есть соответствующие нормативные документы, но я далек от утверждения, что эти документы идеальны и охватывают все необходимые вопросы для IT-деятельности. Напротив, в нормативно-правовых актах, касающихся этой сферы, есть множество пробелов и изъянов. Более того, возникает много вопросов относительно приглашения израильских IT-компаний для работы в Азербайджане. Эти вопросы обширны по своему охвату. Они касаются не только вопросов экономики и безопасности, но и политических и даже геополитических аспектов. Однако, поскольку этот проект сотрудничества не является прозрачным, сложно комментировать все его аспекты, хотя открытые для общественности стороны и так поднимают достаточно серьезные вопросы. Исходя из этих вопросов, есть веские основания говорить о том, что позитивные перспективы сделки для Азербайджана будут в лучшем случае минимальными.

Вопрос: Соблюдаются ли вопросы безопасности в Азербайджане? Кто может гарантировать, что эти компании и Израиль не будут осуществлять кибершпионские операции против других государств через Азербайджан, в том числе и против Азербайджана?

Ответ: Никто и ни одна страна не может предоставить такую ​​гарантию, включая сам Азербайджан, поскольку нет никаких гарантий, что любая иностранная компания не будет служить разведывательным целям своей страны, и ни одна иностранная страна не может гарантировать этого. Во-первых, потому что ИТ-компании в любой стране тесно сотрудничают со своими государственными учреждениями, включая органы безопасности, а во-вторых, в целом в Азербайджане не наблюдается значительных успехов в области безопасности и информационной безопасности. Одна из причин заключается в том, что государственные учреждения Азербайджана не обладают необходимым опытом и человеческими ресурсами в этой области, а другая причина заключается в том, что определенные государства сохраняют особый статус в общественном мнении и в отношении государства к ним. Доминирование в азербайджанском обществе таких понятий, как «друг» и «брат» государства, в конечном итоге работает против безопасности страны. Внедрение таких нарративов в общественное сознание не только заставляет граждан терять бдительность и становиться жертвами иностранной разведки, но и служит для того, чтобы заставить замолчать критические подходы к деятельности таких государств против интересов Азербайджана, преследуя их авторов.

Вопрос: Израиль сам использует кибертехнологии в целях, не связанных с технологиями. Недавние взрывы пейджеров в Ливане, как говорят, являются кибертерроризмом, осуществляемым Израилем. Кто может гарантировать, что завтра подобные действия не будут предприняты против кого-то в Азербайджане?

Ответ: Существует множество фактов использования Израилем IT-технологий в различных негативных целях, хотя другие страны ведут себя в этих вопросах не иначе. Кибератака, проведенная в Ливане, как бы ее ни называли, стала первой операцией такого масштаба. Учитывая, что жертвами атаки стало значительное количество мирных жителей, а операция была направлена ​​на создание страха, ужаса и паники в обществе, ее можно назвать кибертеррористическим актом. С другой стороны, на территории Ливана ведется необъявленная война между Израилем и «Хезболлой» — террористической организацией, признанной рядом ведущих государств. В этом смысле происходящее также можно назвать «военными преступлениями», но оставим это сторонам, вовлеченным в конфликт, и соответствующим международным институтам. Никто не может гарантировать, что в будущем против Азербайджана или его отдельных граждан не будут предприняты аналогичные действия. Поэтому страна должна думать о своем будущем уже сейчас и стремиться к созданию успешных азербайджанских компаний в сфере IT. Они могут быть единственной надежной гарантией успеха и безопасности страны.

Вопрос: Еще один аспект проблемы. Если израильские ИТ-компании придут в Азербайджан, не сделает ли это Азербайджан мишенью для других стран?

Ответ: Конечно, так и будет, поскольку Азербайджан соседствует практически со всеми странами региона, которые могут стать мишенями. Иногда в этом контексте они намеренно манипулируют ситуацией, чтобы направить внимание в первую очередь на Иран, чтобы им удалось легитимировать такие проекты в общественном мнении. Однако мы не можем сказать, что Турция, которую мы считаем братским государством, будет относиться к этому положительно. Особенно с учетом нынешнего состояния отношений Анкары и Тель-Авива. Не будем забывать, что Россия, которая пытается сохранить всеобъемлющий контроль над регионом, также присутствует, и степень ее влияния на Азербайджан не является секретом. Если добавить различные «прокси» организации и террористические группировки, враждебные Израилю, то перспективы выглядят совсем не обнадеживающими.

Вопрос: Какие шаги необходимо предпринять, чтобы не допустить повторения перечисленных нами неприятных ситуаций в будущем?

Ответ: Прежде всего, я должен сказать, что развитие ИТ-сектора уже сейчас имеет жизненно важное значение для любой страны. Достаточно одного факта, чтобы понять это: сегодня семь из десяти крупнейших по капиталу компаний мира являются технологическими компаниями. Это такие экономические гиганты, как Apple, Nvidia, Amazon, Microsoft, TSMC, Alphabet, Meta. Еще десять лет назад этот список был совершенно другим, и через пять лет он будет совершенно другим. Технологическая революция уже началась, и отставание в этой сфере может означать оставление в прошлом навсегда. Поэтому крайне необходимо предпринять срочные шаги в этих направлениях. Для этого необходимо создать условия для азербайджанцев, которые учились в ведущих мировых вузах, но остались за рубежом, так как не смогли найти себе места в Азербайджане, чтобы вернуться в страну. Необходимо реализовать государственную поддержку для развития существующих и создания новых стартапов в стране. Особое внимание следует уделять образованию в этой сфере, а также предоставить особые льготы гражданам Азербайджана, работающим в ИТ-секторе. Только в этом случае Азербайджан сможет иметь свой собственный безопасный и успешный IT-сектор, а кибербезопасность страны будет в надежных руках. Не кажется вероятным, что те, кто создает «Пегасус» и осуществляет атаки гранатами, могли бы этому способствовать.