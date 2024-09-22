Ильгар Мамедов уходит из политики

Председатель партии «Реальная альтернатива» (РЕАЛ), бывший политзаключенный Ильгар Мамедов выполнил свое обещание уйти из политики, если он и его партия не добьются успеха на выборах. До президентских выборов (назначенных на 7 февраля 2024 года) РЕАЛ не определилась со своим участием, а на внеочередных парламентских выборах 1 сентября 2024 года партия осталась в Милли Меджлисе всего с одним предыдущим депутатом. На предыдущих парламентских и президентских выборах РЕАЛ либо не допускали к участию в кампании, либо Центральная избирательная комиссия объявляла победителями других кандидатов. Исходя из этого, И. Мамедов вчера выступил с заявлением, в котором объявил об уходе из политики.

И. Мамедов ответил на вопрос общественности о том, почему партия РЕАЛ участвовала в последних парламентских выборах, учитывая, что ранее партия заявляла о фальсификации выборов во всех избирательных кампаниях. «Естественно, было бы легко объяснить наше поражение фальсификацией. Однако, хотя я и получил большинство голосов на выборах 1 сентября, в которых я участвовал впервые после 14-летнего запрета, реальным результатом стала не моя фактическая победа, а тот факт, что 90% избирателей решили не приходить на избирательные участки. В результате Асим Моллазаде стал депутатом в шестой раз, благодаря голосам избирателей, не явившихся на голосование. При отсутствии массового протеста электората эту ситуацию следует трактовать только как безоговорочную поддержку народом действующей власти», - пояснил политик.

И. Мамедов выразил гордость за свою политическую карьеру и считает, что его время в политике пошло на пользу обществу. Он продолжает быть убежденным в катастрофических последствиях для Азербайджана при правлении партии «Ени Азербайджан». Политик прогнозирует социальные и экономические потрясения в стране в течение следующих 1-5 лет. «Правительство может смягчить последствия, но не может их предотвратить», - отметил Мамедов. Он считает РЕАЛ единственной политической силой, способной повести Азербайджан к лучшему будущему.

Председатель партии покидает свой пост, но останется членом политического комитета REAL до следующего съезда. Мамедов заявил о своем намерении воздержаться от участия в публичных политических дискуссиях, но позволит людям обращаться к нему за разъяснениями относительно его действий в период руководства партией с 1998 по 2024 год.