Джейхун Байрамов примет участие  на 79-й сессии генассамблеи ООН

Председатель партии «Реальная альтернатива» (РЕАЛ), бывший политзаключенный Ильгар Мамедов выполнил свое обещание уйти из политики, если он и его партия не добьются успеха на выборах. До президентских выборов (назначенных на 7 февраля 2024 года) РЕАЛ не определилась со своим участием, а на внеочередных парламентских выборах 1 сентября 2024 года партия осталась в Милли Меджлисе всего с одним предыдущим депутатом. На предыдущих парламентских и президентских выборах РЕАЛ либо не допускали к участию в кампании, либо Центральная избирательная комиссия объявляла победителями других кандидатов. Исходя из этого, И. Мамедов вчера выступил с заявлением, в котором объявил об уходе из политики.