Джейхун Байрамов примет участие на 79-й сессии генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл рабочим визитом в США для участия на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.
Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита ожидается выступление Байрамова на планарном заседании Генеральной ассамблеи, ряде других мероприятий в рамках «недели высокого уровня» сессии, а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств и международных организаций.
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