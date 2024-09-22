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(3 часа назад)
Джейхун Байрамов примет участие  на 79-й сессии генассамблеи ООН
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов примет участие  на 79-й сессии генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл рабочим визитом в США  для участия на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе  визита ожидается выступление Байрамова на планарном заседании Генеральной ассамблеи, ряде других мероприятий в рамках «недели высокого уровня» сессии, а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств и международных организаций.

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