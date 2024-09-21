Эльзе Сеидджахан вынесено предупреждение за "вульгарное" стихотворение
Композитор и поэтесса, заслуженный артист Азербайджана Эльза Сеидджахан была приглашена в Объединение писателей Азербайджана (ОПА), где ей объявлен выговор за публикацию стихов с элементами вульгаризма. Об этом сообщают близкие к властям азербайджанские СМИ.
Последние стихи Сеидджахан, в которых она, изменив одну букву, неоднократно применяет недопустимое в обществе ругательное слово, вызвало бурю возмущения и юмора в азербайджанском обществе. Скандальное выражение из стихотворения члена Объединения писателей Сеидджахан стало мемом в сетях и темой сатирических видеозаписей в Youtube. Читатели недоумевали как автор таких стихов может быть членом ОПА.
Три дня назад секретарь ОПА Рашад Меджид сообщал о том, что скоро Сеидджахан пригласят в Объединение для обсуждения ее творчества. Сегодня пресса информировала о вынесенном ей в ОПА предупреждения за недопустимый "вульгаризм" в стихотворении. Руководство Объединения предложило поэтессе в будущем избегать подобного в своем творчестве.
В 2012 году Сеидджахан была принята в правящую партию "Ени Азербайджан". Она активно участвовала в пропагандистских концертах, призывая избирателей голосовать за Ильхама Алиева на президентских выборах. Трижды в 2015, 2020 и 2024 годах Сеидджахан баллотировалась на выборах в Милли Меджлис, но не проходила в парламент
19 сентября 2024 году Сеидджахан подала жалобу в суд на телеканалы ATV və Baku TV, в которых обсуждалось ее скандальное стихотворение «Моя нитка вам в рот, зашью я вам рот» (Sapım sizin ağzınıza, ağzınızı tikirəm”).
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