Блинкен поздравил народ Азербайджана по случаю 30-летия «контракта века»
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю 30-й годовщиной подписания «Контракта века».
Как подчеркивается в письме Блинкена реализация «контракта века» позволила Азербайджану стать важным поставщиком энергии.
«Празднование этой даты в год, когда Азербайджан будет принимать COP29, имеет особое значение. Приверженность Азербайджана к глобальному энергетическому переходу основана на продолжающейся десятилетиями истории Вашей страны как надежного партнера в энергетическом секторе.
Мы приветствуем Ваши усилия по использованию возобновляемой энергии и развитию маршрутов экспорта зеленой энергии, которые могут укрепить ведущую роль Азербайджана и трансформировать регион. «Контракт века» является доказательством того, чего мы можем достичь, работая вместе», - далее отмечено в послании.
Соединенные Штаты Америки готовы расширять сотрудничество, взаимодействовать по различным важным вопросам, включая глобальный энергетический переход и энергетическую повестку Азербайджана, далее сказано в послании.
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