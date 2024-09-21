Конституционный суд утвердил итоги парламентских выборов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подвергся критике за то, что в недавнем сообщении в блоге Substack предположил, что Азербайджан «освободил» спорную территорию Нагорного Карабаха, пишет Financial Times. Замечания, опубликованные ранее на этой неделе, вызвали негативную реакцию со стороны политических деятелей и экспертов, что заставило Министерство иностранных дел пояснить, что комментарии Лэмми не являются признаком изменения политики Великобритании в отношении конфликта между Арменией и Азербайджаном.