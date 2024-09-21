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(10 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Конституционный суд утвердил итоги парламентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана 21 сентября утвердил итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис 1 сентября.

Таким образом, в 125-местный парламент прошли 68 членов партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемой президентом Ильхамом Алиевым. Еще 44  мест получили так называемые «независимые» кандидаты, известные провластной позицией.

13 депутатских мандатов достались представителям еще 10 политических партий.

Явка на выборах составила 37,27%.
 

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