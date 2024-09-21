Афган Садыгов объявил голодовку в грузинском СИЗО

Арестованный в Грузии руководитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 20 сентября объявил голодовку в СИЗО.

Об этом Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

По ее словам, А.Садыгов протестует против необоснованного уголовного преследования и требует своего освобождения.

«Афган считает, что суд Грузии несправедливо заключил его под стражу по экстрадиционному запросу из Азербайджана, проигнорировав представленные защитой факты и доказательства. Апелляционная инстанция также несправедливо утвердила это решение. Правительство Грузии также вынесло в отношении его несправедливое решение, отказав в предоставлени ему политического убежища.. Афган считает, что поскольку в Азербайджане и Грузии законы не работают, он вынужден идти на крайний шаг – голодовку. Он будет голодать до тех пор, пока его права не будут восстановлены», - сказала С.Садыгова.

Она заявила, что чувствует для себя и двух своих дочерей опасность в Грузии.

«За нами постоянно следят. Мы считаем, что за этим стоит правительство Азербайджана. Живем в страхе. Из-за угрозы нашей безопасности я не пускаю детей в школу.

Афгану Садыгову грозит депортация в Азербайджан. Соответствующий запрос поступил от Генеральной прокуратуры Азербайджана в июле. В нем сказано, что против Садыгова 10 мая возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве. Решением суда он был объявлен в розыск.

Напомним, что Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.