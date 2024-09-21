В воскресенье в Баку ожидается облачная погода

В воскресенье, 22 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Утром в некоторых пригородах возможен кратковременный небольшой дождь. Подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 23-27° тепла, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ряде регионов Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы. В высокогорных районах есть вероятность ливней, града и мокрого снега. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых горных и предгорных районах ночью и утром будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 25-30°, ночью 5-10° и днем 12-17° градусов тепла.