В некоторых частях Баку будут перебои с водоснабжением
В некоторых частях Баку будут перебои с водоснабжением
В Хатаинском районе Баку в течение суток будут перебои в водоснабжении. Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе с 12:00 23 сентября до 12:00 24 сентября в некоторых частях Хатаинского района будут перебои в водоснабжении.
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- Политика
- 21 сентябрь 2024 12:11
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Общество
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- 21 сентябрь 2024, 21:51
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- 20 сентябрь 2024, 16:04
Полиция провела масштабную операцию против членов группы, организовавшей азартные онлайн-игры в азербайджанском сегменте социальных сетей.
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- 20 сентябрь 2024, 15:45
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