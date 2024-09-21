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(10 часов назад)
В некоторых частях  Баку будут перебои с водоснабжением

В некоторых частях  Баку будут перебои с водоснабжением

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В некоторых частях  Баку будут перебои с водоснабжением

В Хатаинском районе Баку в течение суток будут  перебои в водоснабжении. Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе с 12:00 23 сентября до 12:00 24 сентября в некоторых частях Хатаинского района будут перебои в водоснабжении.

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