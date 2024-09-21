Правительство Украины разъяснило позицию страны по транспортировке российского газа в Европу посредством Азербайджана. При участии Баку обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставках азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу.

По словам источника в Кабинете министров Украины, который беседовал с "Европейской правдой", украинскому правительству известно, что под видом транзита азербайджанского газа реализуется схема замещения: Азербайджан закупает российский газ для собственных нужд, чтобы высвободить объемы для экспорта в ЕС. Источник пояснил, что Киев понимает, что нынешнее замещение российского импорта в Европу азербайджанским газом в значительной степени является формальностью, позволяющей избежать прямой покупки газа у России, и что российский газ может быть смешан с азербайджанским газом.

“Мы понимаем, что, по крайней мере, часть этого газа может быть российским. И это противоречит нашей политике продвижения полного запрета на поставки российского газа в Европу. Однако этот шаг был вынужденным, и мы пошли на него по просьбе Европейской комиссии”, - заявил источник "ЕвроПравды". По словам источника, Еврокомиссии "удобнее делать вид, что они закупают газ у Азербайджана, а не у России".

Однако Украина согласилась на эту уступку только как на временную меру. “Мы понимаем, что ЕС нужно время, чтобы полностью отказаться от российского газа. И мы предпринимаем этот шаг, чтобы облегчить этот переход для ЕС”, - отметил источник в правительстве.

В июле 2024 года Украина и Европейский союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после истечения срока действия действующего контракта с Россией на транзит в конце года. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно заявила, что ЕС готов полностью прекратить импорт из Москвы.

8 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с широко распространенными обвинениями в адрес своей страны в связи с транспортировкой российского газа в Европу. Выступая на Международном форуме в Черноббио, Алиев пояснил, что Украина, Россия и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой сохранить транзит российского газа через территорию России и Украины.

“Известно, что в случае прекращения транзита, которое ожидается в декабре, несколько стран Европейского союза столкнутся с серьезными трудностями в доступе к природному газу. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что, если транзит газа прекратится, газораспределительная система Украины будет полностью парализована”, - добавил он.

Эти заявления послужили окончательным ответом на многочисленные обвинения армянских политиков, которые утверждали, что Азербайджан обманывает Запад, выдавая экспортируемый в Европу российский газ за свой собственный, добытый на азербайджанских месторождениях.

В 2024 году экспорт природного газа из Азербайджана достигнет 25 миллиардов кубометров, из которых 13 миллиардов кубометров будут поставляться в Европу, заявил президент Алиев в июле 2024 года на 4-м саммите Европейского политического сообщества в Оксфорде.