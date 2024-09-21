Дэвид Лэмми
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подвергся критике из-за высказываний по Карабаху
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подвергся критике за то, что в недавнем сообщении в блоге Substack предположил, что Азербайджан «освободил» спорную территорию Нагорного Карабаха, пишет Financial Times. Замечания, опубликованные ранее на этой неделе, вызвали негативную реакцию со стороны политических деятелей и экспертов, что заставило Министерство иностранных дел пояснить, что комментарии Лэмми не являются признаком изменения политики Великобритании в отношении конфликта между Арменией и Азербайджаном.
«Азербайджан смог освободить территорию, которую он потерял в начале 1990-х годов», — написал Лэмми в своем блоге, имея в виду Нагорно-Карабахский регион. Замечание осталось неизменным по состоянию на пятницу, несмотря на критику, что оно слишком упрощает сложный и давний территориальный спор.
В 2023 году Азербайджан начал короткую, но интенсивную военную операцию по взятию под контроль Нагорного Карабаха, региона, который находился под контролем Армении с начала 1990-х годов после распада Советского Союза. Наступление привело к перемещению более 100 000 этнических армян, что вызвало обвинения в этнической чистке со стороны Армении. Однако Азербайджан отверг эти заявления.
Использование термина «освобожденный» в посте Лэмми вызвало резкую критику. Алисия Кернс, депутат-консерватор и бывший председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин, выступила на платформе социальных сетей X (ранее Twitter), обвинив Лэмми в «неуместных» комментариях, которые противоречат официальной позиции Великобритании по конфликту.
«Великобритания всегда призывала и Армению, и Азербайджан решать свои разногласия путем переговоров», — сказал Кернс. «Слова Лэмми подрывают эту деликатную позицию».
Министерство иностранных дел быстро опубликовало разъяснение, подчеркнув, что политика Великобритании в отношении Нагорного Карабаха не изменилась. «Министр иностранных дел поддерживает территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана», — заявил представитель, добавив, что Великобритания по-прежнему привержена поддержке мирных переговоров между двумя странами.
Пост Лэмми также вызвал международное осуждение. Конгрессмен США Брэд Шерман раскритиковал министра иностранных дел, обвинив его в одобрении этнических чисток в регионе.
Несмотря на критику, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов защитил высказывания Лэмми, заявив, что они отражают давнюю поддержку Великобританией территориальной целостности Азербайджана. «То, что он сказал, правда — Азербайджан вернул себе свои земли», — заметил Сулейманов.
Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне деликатной, и комментарии Лэмми побудили Армению обратиться за дополнительными разъяснениями к правительству Великобритании.
Хотя блог министра иностранных дел на Substack носит его личное имя, он был написан от его имени, что порождает вопросы о том, проходил ли пост официальное рассмотрение в Министерстве иностранных дел перед публикацией.
Правительство Великобритании продолжает призывать Армению и Азербайджан к конструктивному диалогу для достижения прочного мира в регионе.
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