В Азербайджане закрытие границ усиливает напряженность и недоверие общества

Недавнее обращение президента Ильхама Алиева к парламенту стало еще одним суровым напоминанием о сложной геополитической ситуации в Азербайджане. Президент откровенно говорил о продолжающихся идеологических и геополитических провокациях из-за рубежа и о необходимости укрепления национальной обороны. Однако именно его замечания о продолжающемся закрытии сухопутных границ Азербайджана вызвали самые интенсивные дискуссии в политических кругах.

Президент отметил, что закрытия, действующие в течение нескольких лет, защитили страну от «великих бедствий» и внешних угроз. Однако многие в стране не убеждены официальным обоснованием того, что ограничения связаны с пандемией. ASTNA встретилась с Халаддином Ибрагимли, опытным политическим аналитиком и частым комментатором региональной динамики, чтобы понять, что эта политика сигнализирует о внутреннем и международном положении Азербайджана.

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Вопрос: Халаддин бей, президент Ильхам Алиев предположил, что иностранные круги, неспособные смириться с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы против страны. Насколько правдоподобно это утверждение? Действительно ли такие планы разрабатываются, и если да, то кто эти иностранные деятели?

Ответ: Это не просто политическая риторика; это, к сожалению, реальность, с которой нам приходится считаться. Хотя президент конкретно не назвал эти страны, действующие лица известны всем, кто внимательно следил за развитием событий во время и после войны. Например, появление истребителей F-16 в Азербайджане во время конфликта было широко интерпретировано как послание Ирану. Иран, Франция, Россия и Индия — все эти страны продемонстрировали определенную степень дискомфорта в связи с новым статус-кво в регионе.

Нельзя, например, позволить России открыть консульство в Ханкенди, а Иран следует держать подальше от Зангезурского коридора — это внутреннее дело Азербайджана и Армении. Нельзя позволить Франции способствовать возвращению армян в Ханкенди, и мы не можем позволить Индии или Ирану вооружить Армению. Это красные линии, и их пересечение подорвет с трудом завоеванный нами мир.

Вопрос: Президент также подчеркнул, что, несмотря на завершение войны, военная мощь Азербайджана будет продолжать укрепляться. Является ли это признаком того, что Азербайджан готовится к новому конфликту?

Ответ: Азербайджан не намерен начинать новую войну, но география страны и геополитический контекст диктуют, чтобы он сохранял бдительность. Наш регион полон противоположных интересов, и, к сожалению, кроме Турции, у нас нет по-настоящему дружественных соседей. И Армения, и Грузия предрасположены к использованию против нас далекими державами. Так было на протяжении десятилетий, и я с 1990-х годов неоднократно указывал на это в своих работах. Национальная безопасность требует, чтобы мы поддерживали мощный военный потенциал.

Вопрос: Президент Алиев коснулся продолжающейся закрытости сухопутных границ и связал это с проблемами безопасности. Действительно ли закрытие границ связано с национальной безопасностью или есть другое объяснение?

Ответ: Реальность гораздо сложнее. Я ожидаю, что сухопутные границы откроются только после завершения российско-украинской войны. Однако официальная версия по которой, закрытость границ связана с пандемией неубедительна. Премьер-министр недавно повторил ее, но 99% жителей страны знают, что это неправда. Выступать с таким заявлением, когда всем известно, что это не так, это не только неуважение к обществу, но и ничем не прикрытое ее оскорбление.Такое отношение к людям неприемлемо и вызывает глубокое сожаление.

Если закрытие границ действительно связано с безопасностью, то имеет смысл держать границу с Грузией открытой. Это принесло бы пользу как нашим соотечественникам, проживающим там, так и облегчило бы связь с Турцией. Кто-то мог бы тогда возразить: «Почему вы закрываете нашу границу?», - подразумевая Иран. Но это некорректный вопрос. Иран становится все более враждебным, концентрируя войска и технику вдоль нашей границы, чтобы запугать нас. Наша политика в отношении Ирана должна быть ясной и прозрачной.

Вопрос: Вы упомянули, что недавние действия Ирана включают наращивание военной мощи вблизи границ Азербайджана. Каковы последствия этого для внешней политики Азербайджана?

Ответ: Иран пытается послать ясный месседж посредством этих военных маневров: он недоволен послевоенным положением Азербайджана и нашими тесными связями с Турцией и Израилем. Тегеран использует различные каналы, включая свои религиозные и культурные сети, чтобы влиять на восприятие внутри Азербайджана. Вот почему я всегда выступал за очень открытую и прозрачную политику в отношении Ирана. В Иране проживает 40 миллионов этнических азербайджанцев, которые должны знать об истинных намерениях Тегерана, чтобы пропаганда мулл не вводила их в заблуждение.

Поведение Ирана является не только вызовом для внешней политики Азербайджана, но и прямой угрозой нашей стабильности. Наша позиция должна быть твердой и принципиальной. Мы не можем позволить Тегерану подрывать наш суверенитет или диктовать нам региональную политику.

Вопрос: Вы предположили, что закрытие сухопутных границ — это более широкий вопрос политического контроля. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?

Ответ: Настойчивость правительства в сохранении закрытых границ — приписывая это пандемии — усиливает недоверие общества. Некоторые считают, что это часть более масштабного плана изоляции страны, контроля населения и ограничения потока информации и людей. Такое восприятие опасно, поскольку подрывает доверие к заявлениям правительства. Если этот вопрос не будет решен прозрачно, он может иметь долгосрочные последствия для отношений между государством и гражданами.

Вопрос: Куда пойдет Азербайджан? Есть ли путь к деэскалации с соседями и более прозрачной внутренней политике в стране?

Ответ: Стратегическое положение Азербайджана всегда будет требовать деликатного балансирования между собственными интересами и интересами соседей. Деэскалация возможна, но для этого требуется, чтобы наши соседи — особенно Иран и Россия — уважали наш суверенитет. Внутренняя политика правительство должна быть более прозрачной, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как закрытие границ. Только тогда мы сможем укрепить национальное единство и построить более устойчивое государство.