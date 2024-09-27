Посольства северных стран запустили инициативу «NORDIC TALKS» в преддверии COP29 в Баку

В связи с тем, что Баку, как город-организатор COP29, вскоре окажется в центре внимания глобального климата, посольства стран Северной Европы запустили инициативу «NORDIC TALKS: The Nordic Green Model» в сотрудничестве с местной платформой Kitabistan. Проект, возглавляемый посольствами Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, направлен на обмен успешным опытом стран Северной Европы в переходе на возобновляемые источники энергии и решении проблемы изменения климата. При поддержке Совета министров стран Северной Европы инициатива подчеркивает подход стран Северной Европы как образец устойчивого развития.

Проект стартовал с двухдневного мероприятия в Баку, которое прошло с 26 по 27 сентября и включало, выставку, конференцию и панельную дискуссию высокого уровня. 26 сентября в киноцентре Низами прошла выставка-конференция, посвященная климату, на которой эксперты из четырех стран Северной Европы представили модели своего зеленого перехода, которые вывели регион на передовые позиции в глобальной борьбе с изменением климата.

На следующий день панельная дискуссия, модератором которой выступил Kitabistan, собрала послов Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции для диалога о передовых методах обеспечения устойчивости и энергоэффективности.

«Изменение климата остается одной из самых острых проблем нашего времени», — сказал Тобиас Лоренцсон, посол Швеции в Азербайджане. «В текущем плане действий Совета министров Северных стран достижение зеленого Северного региона является ключевым приоритетом. В рамках шведского председательства в Совете мы продолжим продвигать Северный регион как мирового лидера в области зеленого перехода, конкурентоспособности и социальной устойчивости».

Посол Лоренцсон подчеркнул, что NORDIC TALKS в Баку представляет своевременную возможность для Северного региона и Азербайджана объединить свои усилия и изучить общие решения для общих проблем. Он указал на текущие инициативы Азербайджана в области зеленой энергетики как на плодородную почву для сотрудничества и обмена знаниями.

В течение двух дней участники получили возможность изучить различные аспекты скандинавской зеленой модели, включая декарбонизацию промышленности, интеграцию возобновляемой энергии в национальные сети и развитие устойчивой городской инфраструктуры. Панельная дискуссия 27 сентября предоставила уникальный шанс азербайджанским представителям государственных учреждений, гражданского общества, академических кругов и СМИ задать вопросы напрямую послам, обогатив диалог местными перспективами и приоритетами.

Проект NORDIC TALKS был разработан не только для того, чтобы продемонстрировать достижения стран Северной Европы в секторе зеленой энергетики, но и чтобы послужить платформой для укрепления связей между странами-участницами и Азербайджаном, способствуя совместному подходу к решению климатического кризиса.

«Благодаря десятилетиям опыта страны Северной Европы создали прочную основу для зеленого перехода», — сказал Пер Странд Сяастад, специальный советник Министерства иностранных дел Норвегии по вопросам зеленого перехода. «Мы считаем, что, поделившись своим опытом, мы можем внести вклад в путь Азербайджана к устойчивому и экологически сознательному будущему».

Действительно, Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция уже давно являются мировыми лидерами в переходе к зеленой энергетике благодаря своей дальновидной политике, технологическим инновациям и обширным инвестициям в возобновляемые источники энергии. Опыт региона в таких областях, как ветроэнергетика, энергоэффективность и принципы круговой экономики, дает ценные идеи для Азербайджана, который приступает к своей зеленой трансформации.

Kitabistan, известный тем, что содействует интеллектуальному обмену и межкультурному взаимопониманию, играет ключевую роль в содействии диалогу. Его участие подчеркивает важность объединения различных голосов для обсуждения таких важных вопросов, как изменение климата, которые выходят за рамки границ и требуют коллективных действий.

Пока продолжается обратный отсчет до COP29, «NORDIC TALKS: The Nordic Green Model» готов подготовить почву для конструктивного диалога между регионом Северной Европы и Азербайджаном. Инициатива подчеркивает потенциал глобального партнерства в формировании более устойчивого будущего — такого, где энергоэффективность и возобновляемые ресурсы лежат в основе экономического роста и социального благополучия.

С помощью этого проекта посольства стран Северной Европы надеются не только подчеркнуть достижения своих стран, но и вдохновить Азербайджан на принятие инновационных стратегий на своем собственном пути к более зеленой и устойчивой экономике.