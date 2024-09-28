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(11 часов назад)
Хасана Насралла

Хасана Насралла

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Конец эпохи: последствия ликвидации лидера «Хезболлы» вызвали неоднозначную реакцию

Недавнее целенаправленное устранение Хасана Насраллы, генерального секретаря «Хезболлы», вызвало шок на Ближнем Востоке и подняло серьезные вопросы о будущем организации и региона. Сообщается, что тайная операция, которая проводилась недалеко от окраин Бейрута, включала точный удар беспилотника, координируемый разведывательными службами. Хотя детали операции остаются засекреченными, предварительные отчеты предполагают, что коалиция западных и региональных союзников сыграла значительную роль в успехе миссии. По мере распространения новостей об ударе, реакция полилась от Тегерана до Вашингтона, округ Колумбия, подчеркивая глубокие последствия устранения Насраллы для региональной стабильности.

Операция: хирургическая точность и непревзойденная координация

По данным источников разведки, знакомых с ударом, операция включала многоуровневый подход, сочетающий наблюдение в реальном времени, наземную разведку и ряд упреждающих мер для минимизации сопутствующего ущерба. Подозревается, что разведывательные службы США и Израиля работали вместе, используя спутниковые снимки и человеческие ресурсы для отслеживания перемещений Насраллы. Сам удар был нанесен с использованием малозаметного беспилотника, оснащенного высокоточным оружием, способным поразить конвой Насраллы, не подвергая опасности близлежащие гражданские районы.

Успех операции подчеркивает достижения в области технологий и координации среди союзников, борющихся с терроризмом в регионе. Однако он также ставит важные вопросы о возможных последствиях в Ливане, Иране и во всем арабском мире, где Хезболла давно пользуется как стойкой поддержкой, так и яростным сопротивлением.

Реакция в Иране: символическая и стратегическая потеря

Для Ирана убийство Насраллы представляет собой серьезный удар по его влиянию в Ливане и его более широкому стратегическому положению на Ближнем Востоке. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи осудил нападение, назвав его актом «трусливой агрессии» и пообещав быстрое возмездие. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свой статус боевой готовности, а военные лидеры выступают за решительный ответ против израильских и американских активов в регионе.

Влияние Тегерана на Хезболлу было краеугольным камнем его региональной стратегии, обеспечивая как идеологическую, так и военную поддержку ливанской организации. Смерть Насраллы не только нарушила «ось сопротивления» Ирана, но и вызвала опасения по поводу вакуума власти в Хезболле, что может привести к внутренним разногласиям и снижению оперативной слаженности. Аналитики опасаются, что может появиться более радикальная фигура, что приведет к эскалации враждебности против Израиля и дестабилизации хрупкого политического равновесия Ливана.

Реакция арабского мира: разделение по религиозному признаку

Реакции в арабском мире были предсказуемо поляризованными. В таких странах, как Сирия и Йемен, где Хезболла сохранила свое присутствие, прошли демонстрации солидарности с павшим лидером. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования, назвав Насраллу «мучеником», который сопротивлялся западной гегемонии.

Однако в государствах с суннитским большинством, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, новость была встречена молчаливым одобрением. Хотя официальные заявления были ограниченными, СМИ, связанные с монархиями Персидского залива, подчеркивали уменьшение угрозы, которую представляет Хезболла, после устранения Насраллы. Эти реакции подчеркивают углубляющийся межконфессиональный раскол в регионе, поскольку государства Персидского залива рассматривают влияние Ирана через Хезболлу как прямую угрозу своей безопасности.

Глобальная реакция: опасения по поводу эскалации

Международная реакция варьировалась от осторожного одобрения до прямой обеспокоенности потенциальной эскалацией. Соединенные Штаты, воздержавшись от официального признания своей причастности, подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом в регионе. Европейские страны, в частности Франция, имеющая исторические связи с Ливаном, выразили обеспокоенность тем, что инцидент может дестабилизировать и без того шаткое положение Ливана и привести к исходу беженцев.

Россия и Китай, тем временем, осудили атаку как нарушение суверенитета Ливана, призвав к сдержанности и диалогу. Москва, в частности, опасается любого развития событий, которое может еще больше подорвать ее собственное влияние в Сирии и осложнить ее дипломатические отношения как с Израилем, так и с Ираном.

Путь вперед: что дальше для «Хезболлы» и региона?

Смерть Насраллы поднимает серьезные вопросы о будущем руководстве и стратегическом направлении Хезболлы. Без своего харизматичного лидера Хезболла может столкнуться с трудностями в сохранении своей единой командной структуры. Потенциал внутренних распрей высок, поскольку различные фракции внутри организации борются за контроль. Ослабленная Хезболла может, в свою очередь, придать смелости своим противникам, что приведет к интенсификации израильских военных операций на юге Ливана.

Более широкий вопрос заключается в том, является ли устранение Насраллы сигналом поворотного момента в затяжных конфликтах региона. Поскольку Хезболла и ХАМАС сталкиваются с серьезными неудачами, Израиль и его союзники могут увидеть возможность еще больше сократить влияние этих групп. Однако эта стратегия несет в себе значительные риски. Ответ Ирана, будь то прямые действия или мобилизация его доверенных лиц, может ввергнуть регион в цикл возмездия.

Мнение экспертов: новый региональный порядок?

Эксперты по-прежнему расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий устранения Насраллы. «Это может стать началом конца «Хезболлы», какой мы ее знаем», — утверждает Карим Саджадпур, аналитик по Ближнему Востоку в Фонде Карнеги за международный мир. «Без руководства Насраллы группировке будет трудно сохранить свою сплоченность и эффективность».

Другие, однако, предостерегают от недооценки устойчивости группы. «У «Хезболлы» глубокие корни в Ливане и лояльная база», — отмечает Ранда Слим из Института Ближнего Востока. «Даже без Насраллы организация способна восстановить свое руководство и адаптироваться к новым реалиям».

Поражение Хамаса и Хезболлы, двух ключевых негосударственных союзников Ирана, может потенциально пересмотреть динамику власти в регионе. Некоторые аналитики предполагают, что Израиль и Саудовская Аравия могут приблизиться к формальным дипломатическим отношениям, движимые общим интересом к сдерживанию иранского влияния. Однако любые подобные сдвиги, скорее всего, будут постепенными и сопряженными со сложностями.

Новая глава неопределенности

Устранение Насраллы открыло новую главу неопределенности на Ближнем Востоке. Хотя непосредственным результатом может стать временная неудача для Хезболлы, долгосрочные последствия могут включать большую нестабильность и непредсказуемую перестройку альянсов. Регион находится на перепутье, и то, что произойдет дальше, будет зависеть от стратегических расчетов ключевых игроков, включая Израиль, Иран и США, каждый из которых прокладывает себе путь через сложную сеть рисков и возможностей.

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