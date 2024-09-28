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(11 часов назад)
Милли Меджлис нового созыва приступает к работе

Милли Меджлис нового созыва приступает к работе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Милли Меджлис нового созыва приступает к работе

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса VII созыва состоится 30 сентября. Как сообщили в отделе прессы и общественных связей парламента, на заседании новоизбранным членам ММ будут вручены со стороны ЦИК депутатские удостоверения. Кроме того, будут сформированы составы постоянных парламентских комитетов.

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