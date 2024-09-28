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(11 часов назад)
Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 27 сентября  в рамках участия на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с германской коллегой Анналеной Бербок.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, министры обсудили  двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией, а также текущую  ситуацию в регионе в постконфликтный период.

Германская  сторона была подробно проинформирована о работе, проделанной в рамках подготовки проведения  29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Байрамов обратил внимание на то, что «продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану в Конституции и законодательных документах Армении, а также стремительное вооружение этой страны представляют опасность для мирной повестки».

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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