Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Байрамов и Бербок обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 27 сентября в рамках участия на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с германской коллегой Анналеной Бербок.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.

Германская сторона была подробно проинформирована о работе, проделанной в рамках подготовки проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Байрамов обратил внимание на то, что «продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану в Конституции и законодательных документах Армении, а также стремительное вооружение этой страны представляют опасность для мирной повестки».

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.