Итоги азербайджано-армянских переговоров в Вашингтоне и перспективы мирного договора перед COP29

Азербайджано-армянский конфликт остается одним из самых сложных и давних споров на Южном Кавказе. После окончания Второй карабахской войны в 2020 году надежды на устойчивый мир были велики. Однако путь к окончательному мирному соглашению был полон неудач и взаимного недоверия. Недавние переговоры в Вашингтоне глав МИДов Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Ашота Мирзояна при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена рассматривались, как еще одна важнейшая попытка преодолеть оставшиеся разногласия и проложить путь к всеобъемлющему мирному соглашению. Эти переговоры проходят в то время, когда обе страны находятся под международным давлением, требующим разрешить свой конфликт и двигаться к стабильности.

Соединенные Штаты, которые были вовлечены в мирный процесс с момента окончания Второй карабахской войны, позиционировали себя как посредника, стремящегося поддержать установление прочного мира в регионе. В преддверии переговоров представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил приверженность Вашингтона, заявив: «Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран по достижению прочного и достойного мирного соглашения», и выразил намерение США оказать Азербайджану и Армении «любую» возможную помощь.

Во время трехсторонней встречи госсекретарь Блинкен подчеркнул важность заключения мирного договора, который, по его мнению, принесет региону большую стабильность и процветание. Том Салливан, старший политический советник госсекретаря Госдепартамента, подчеркнул срочность завершения соглашения до COP29, ежегодной климатической конференции ООН, которая должна состояться в Баку этой осенью. Салливан объяснил: «Вчерашняя встреча была посвящена тому, как мы можем преодолеть оставшиеся пробелы, потому что мы видим, глядя вперед на COP29 в Азербайджане, что это потенциальная возможность для двух сторон объединиться и продемонстрировать миру, что они вступают в новые отношения друг с другом».

В конечном сочтёте, завершившиеся переговоры в Вашингтоне привели к тому, что официальные лица США описали как «значительный прогресс» по ряду элементов потенциального мирного договора. Секретарь Блинкен подчеркнул, что мирное соглашение будет иметь преобразующее значение не только для двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном, но и для более широкого региона. По словам Тома Салливана, осталось всего несколько нерешенных вопросов, и команды договорились продолжить работу в ближайшие дни и недели для изучения возможных решений.

Хотя подробности обсуждений остаются конфиденциальными, источники, знакомые с вопросом, сообщили вашингтонскому корреспонденту TURAN, что встреча стала второй трехсторонней сессией Блинкена с его азербайджанскими и армянскими коллегами менее чем за три месяца, после аналогичной встречи во время саммита НАТО в Вашингтоне. Такой уровень взаимодействия свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в достижении прорыва.

Почему заключение мирного договора задерживается

Недоверие и проблемы безопасности. Азербайджан по-прежнему скептически относится к намерениям Армении и видит признаки реваншистских тенденций в политическом истеблишменте Армении. В недавнем выступлении в парламенте президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность тем, что «реваншистские силы набирают силу в Армении», и указал, что «нынешние власти Армении разделяют схожие мысли и мечты». Он также обвинил Армению в затягивании мирного процесса, затягивании обмена проектами и исключении нерешенных вопросов из предлагаемого мирного договора.

Делимитация и демаркация границы.Несмотря на достигнутые договорённости, стороны пока не могут прийти к единому мнению по ряду стратегических территорий. Вопросы, связанные с определением государственных границ, остаются одними из важнейших вопросов на пути к подписанию мирового договора.

Конституционные поправки и правовые гарантии. Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения удалила антиазербайджанские положения из своей конституции в качестве предварительного условия для содержательных мирных переговоров. Между тем, правительство Армении осторожно относится к внесению правовых изменений, которые могут быть расценены как капитуляция его внутренней аудиторией. Речь идет об обязательном изъятии из Конституции положения воссоединении Армении и бывшего Нагорного Карабаха.

Возвращение армян в Карабах. После сентябрьских событий прошлого года, когда большинство этнических армян выехало из Карабаха в Армению, Баку увязал их возможное возвращение с рядом жёстких условий. Принятие гражданства Азербайджана, признание его законов и отказ от каких-либо политических амбиций — эти требования азербайджанская сторона выдвигает как обязательные для тех, кто пожелает вернуться. В свою очередь, Армения требует международных гарантий безопасности и прав этнических армян. Президент Алиев не раз заявлял, что возвращение армян в Карабах должно сопровождаться зеркальными мерами — возвращением азербайджанцев, вынужденно покинувших Армению в конце 1980-х годов.

Можно ли ожидать заключения мирного договора до COP29?

Учитывая сложность текущих переговоров и взаимное недоверие, остается неясным, может ли быть заключен мирный договор до COP29. Хотя официальные лица США настроены оптимистично, а премьер-министр Пашинян предложил подписать уже согласованные разделы мирного договора до конференции, сохраняются значительные препятствия. В Ереване его выступление в ООН вызвало бурную реакцию внутри страны, критики обвинили его в принятии примирительного тона, который противоречит националистическим настроениям Армении. Это внутреннее разделение может еще больше осложнить переговоры.

Хотя с осторожностью можно сказать, что недавние переговоры в Вашингтоне продвинули мирный процесс вперед, путь к окончательному соглашению все еще неясен. Соединенные Штаты, вероятно, продолжат играть решающую роль в преодолении разногласий между двумя сторонами, но будет ли подписан мирный договор до COP29, будет зависеть от готовности обеих стран пойти на компромисс и рассмотреть проблемы безопасности и правовые требования друг друга.

Пока же, основное внимание, по-видимому, уделяется поддержанию динамики и обеспечению того, чтобы любое достигнутое соглашение было прочным и учитывало основные опасения обеих сторон.