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  • Между Азербайджаном и Индонезией подписано соглашение о безвизовых поездках обладателей диппаспортов
Между Азербайджаном и Индонезией подписано соглашение о безвизовых поездках обладателей диппаспортов

Между Азербайджаном и Индонезией подписано соглашение о безвизовых поездках обладателей диппаспортов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Между Азербайджаном и Индонезией подписано соглашение о безвизовых поездках обладателей диппаспортов

Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии   - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди 27 сентября на встрече, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны отметили важность развития сотрудничества между двумя странами в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций.  Также было подчеркнуто значение развития связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, туризме.

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