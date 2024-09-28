Между Азербайджаном и Индонезией подписано соглашение о безвизовых поездках обладателей диппаспортов

Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди 27 сентября на встрече, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны отметили важность развития сотрудничества между двумя странами в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций. Также было подчеркнуто значение развития связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, туризме.