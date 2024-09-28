В Сарае обнаружен схрон оружия

На территории поселка Сарай Абшеронского района были обнаружены оружие и боеприпасы, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

К месту находки была привлечена мобильная группа разминирования Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе, совместного с сотрудниками правоохранительных органов, осмотра территории были обнаружены годные к применению два пистолета Макарова, две охотничьих винтовки, 4 ручные гранаты Ф-1, 7 ручных гранат РГД-5, 10 запаловУЗРГМ-2, 69 снарядов малого калибра - 7Х62 мм, 17 снарядов малого калибра - 9х19 мм, 9 гранатометных выстрелов ОГ-7В и 11 ОГ-7ПМ.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории специалистами МЧС.