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(11 часов назад)
Баку и Эр-Рияд отменяют визы для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Баку и Эр-Рияд отменяют визы для обладателей дипломатических и служебных паспортов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку и Эр-Рияд отменяют визы для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.

Документ был  подписан  главами МИД двух стран Джейхуном Байрамовым и Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом 27 сентября в ходе встречи в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщили в  пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений, основанном на взаимном уважении легитимных интересов друг друга.

Стороны также отметили важность  сотрудничества  между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках международных организаций, таких как ООН и Организация исламского сотрудничества. Джейхун Байрамов выразил благодарность за постоянную поддержку Саудовской Аравией позиции Азербайджана.

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