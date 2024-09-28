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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Менее 3% карабахских армян получили гражданство Армении за год после массового переселения

За прошедший год с момента организованного выезда всего армянского населения из Нагорного Карабаха гражданство Армении получили лишь 2,6% бывших жителей региона армянского происхождения. По данным Миграционной службы Армении, из приблизительно 120 тысяч переселившихся лиц, паспорта республики получили только 3 226 человек.

До войны 2020 года карабахские армяне пользовались специальными паспортами Армении с кодом "070", указывавшим на их проживание в Азербайджане. Теперь же переселенцам, пожелавшим остаться в Армении, предоставляется возможность заменить эти документы на полноценные паспорта граждан Армении без дополнительных отметок.

Заместитель начальника Миграционной службы МВД Армении Нелли Давтян пояснила, что низкий процент получивших гражданство связан с желанием большинства переселенцев уехать на постоянное место жительства в другие страны или сохранить право на получение пособий для беженцев. "Многие предпочитают сохранить свой статус и иметь возможность в будущем выехать в Европу или Северную Америку", — отметила Давтян.

По данным армянских СМИ, включая "Спутник-Армения", большинство переселенцев покидают Армению и выбирают местом проживания Россию, где проживает крупнейшая армянская диаспора.

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