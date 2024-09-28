Ереванский аэропорт
Менее 3% карабахских армян получили гражданство Армении за год после массового переселения
За прошедший год с момента организованного выезда всего армянского населения из Нагорного Карабаха гражданство Армении получили лишь 2,6% бывших жителей региона армянского происхождения. По данным Миграционной службы Армении, из приблизительно 120 тысяч переселившихся лиц, паспорта республики получили только 3 226 человек.
До войны 2020 года карабахские армяне пользовались специальными паспортами Армении с кодом "070", указывавшим на их проживание в Азербайджане. Теперь же переселенцам, пожелавшим остаться в Армении, предоставляется возможность заменить эти документы на полноценные паспорта граждан Армении без дополнительных отметок.
Заместитель начальника Миграционной службы МВД Армении Нелли Давтян пояснила, что низкий процент получивших гражданство связан с желанием большинства переселенцев уехать на постоянное место жительства в другие страны или сохранить право на получение пособий для беженцев. "Многие предпочитают сохранить свой статус и иметь возможность в будущем выехать в Европу или Северную Америку", — отметила Давтян.
По данным армянских СМИ, включая "Спутник-Армения", большинство переселенцев покидают Армению и выбирают местом проживания Россию, где проживает крупнейшая армянская диаспора.
-
- Политика
- 28 сентябрь 2024 12:05
-
Политика
-
- 28 сентябрь 2024, 14:06
На проводящего в заключении 107-е сутки голодовку экономиста Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им акции.
-
- 28 сентябрь 2024, 12:05
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.
-
Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди 27 сентября на встрече, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны отметили важность развития сотрудничества между двумя странами в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций. Также было подчеркнуто значение развития связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, туризме.
-
- 28 сентябрь 2024, 10:51
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 27 сентября в рамках участия на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с германской коллегой Анналеной Бербок.
Написать отзыв