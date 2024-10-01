Анализ: Иранское нападение на Израиль спровоцировало крупную региональную эскалацию

Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль, начатая во вторник вечером, знаменует собой существенную эскалацию военных действий, что имеет широкие последствия для региональной стабильности и баланса сил на Ближнем Востоке. По данным Армии обороны Израиля (IDF), около 400 баллистических ракет были выпущены из Ирана по нескольким целям в Израиле, что вызвало срабатывание систем противоракетной обороны страны и вызвало всеобщую тревогу. Одновременно с этим Хезболла, поддерживаемая Ираном ливанская военизированная группировка, нанесла скоординированный удар из Ливана, еще больше обострив конфликт.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за операцию, объявив ее ответом на убийство ключевых фигур регионального движения сопротивления, включая политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию, генерального секретаря Хезболлы Хасана Насраллу и генерал-майора КСИР Аббаса Нильфрушана. Действия Тегерана отражают его приверженность противодействию предполагаемым провокациям и подчеркивают глубину его влияния на марионеточные силы в Ливане и секторе Газа.

Военные и гражданские последствия в Израиле

Ракетный шквал, беспрецедентный как по масштабу, так и по дальности, подавил системы ПВО Израиля, более 1864 предупреждающих сирен прозвучали в центральных, южных и восточных регионах страны в течение чуть менее часа. Хотя большинство ракет были перехвачены, те немногие, которые проникли через оборону, нанесли структурный ущерб и несколько легких ранений, по данным службы скорой помощи Magen David Adom. Примечательно, что атаки были направлены как на гражданскую, так и на военную инфраструктуру, что свидетельствует о преднамеренной попытке Ирана продемонстрировать свои возможности и готовность бросить вызов системам обороны Израиля.

Израильские официальные лица еще не опубликовали полные данные о потерях или подробную оценку ущерба. Однако ограниченное число сообщенных ранений предполагает, что чрезвычайные протоколы страны и системы убежищ смягчили потенциальный ущерб для гражданского населения. Эта сдержанность, будь то стратегическая или случайная, может повлиять на выбор Израилем ответных мер.

Хезболла и региональная динамика

Одновременные атаки Хезболлы, поражающие израильское военное поселение Штула и базу Метула, подчеркивают координацию группы с Тегераном и ее роль в качестве передового сдерживающего фактора против израильской агрессии. Заявление группы, в сочетании с израильским контрнаступлением, нацеленным на южный Бейрут, сигнализирует о том, что Ливан может быстро стать второстепенным театром в этом более широком конфликте. Сообщения Министерства здравоохранения Ливана о жертвах и ущербе в регионе Бекаа и Дахии, оплоте Хезболлы на юге Бейрута, иллюстрируют быструю эскалацию и вероятность продолжения насилия.

Участие «Хезболлы» также вызывает опасения относительно возможной войны на нескольких фронтах для Израиля, которая может привести к напряжению его военных ресурсов и вынудить принимать сложные решения о приоритетах и ​​распределении сил.

Расширение масштабов конфликта

Усугубляя непосредственную угрозу со стороны Ирана и Хезболлы, силы хуситов Йемена объявили о серии ракетных и беспилотных атак на израильские морские и военные объекты в Красном и Аравийском морях. Действия хуситов, представленные как солидарность с палестинским и ливанским сопротивлением, демонстрируют оперативный охват групп, связанных с Ираном, и подчеркивают сложную сеть альянсов, которые Тегеран культивировал по всему региону.

Эскалация также несет значительные риски для международной морской торговли. Сообщения об атаках на такие суда, как британский нефтяной танкер Cordelia Moon и плавающее под греческим флагом судно Marathopolis, указывают на то, что конфликт может нарушить ключевые судоходные маршруты, что приведет к росту мировых цен на нефть и окажет влияние на более широкий энергетический рынок.

Дипломатические и стратегические последствия

Ракетная атака поставила Израиль и его союзников, особенно Соединенные Штаты, в опасное положение. Решение администрации Байдена направить в регион дополнительные эскадрильи ВВС отражает серьезность ситуации и риск прямого американского вмешательства в случае дальнейшего развития конфликта. Жесткая риторика Вашингтона, предупреждающего Иран о «серьезных последствиях» любых дальнейших действий, подчеркивает ставки как для региональной, так и для глобальной безопасности.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, ищет поддержки у президента России Владимира Путина, чтобы сдержать агрессию Ирана. Такие дипломатические инициативы, если подтвердятся, могут пересмотреть геополитические расстановки сил в регионе, особенно учитывая стратегические партнерства России как с Ираном, так и с Израилем.

Перспективы: потенциал для более широкого регионального конфликта

Атака знаменует собой критический момент в ирано-израильских отношениях и может привести к длительной конфронтации с далеко идущими последствиями. Ответ Израиля, вероятно, будет измеряться его потребностью избежать полномасштабной войны, сохраняя сдерживание. Однако готовность Тегерана участвовать в прямых ракетных ударах сигнализирует об изменении его стратегических расчетов, потенциально воодушевляя других игроков в регионе.

Последствия для глобальной дипломатии столь же серьезны. С учетом того, что в конфликт вовлечены многочисленные государственные и негосударственные субъекты, а также с учетом угрозы дальнейшего вмешательства Америки или России, конфликт рискует втянуть в себя внешние силы, что осложнит усилия по деэскалации.

По мере развития ситуации остается неясным, смогут ли существующие дипломатические каналы сдержать последствия или Ближний Восток окажется на грани более масштабной войны.