Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о запуске десятков баллистических ракет по ключевым военным и силовым объектам в самом центре оккупированных территорий (Палестина) в ответ на гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, генерального секретаря «Хезболлы» Сейеда Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нильфрушана, говорится в заявлении, опубликованном IRNA.

КСИР заявил, что операция проводилась с одобрения Высшего совета национальной безопасности Ирана и включала координацию с армией Исламской Республики Иран и Министерством обороны. КСИР предупредил, что любой военный ответ со стороны «сионистского режима» приведет к дальнейшим «сокрушительным и разрушительным атакам», подчеркнув, что ракетные удары были нанесены в соответствии с «законными правами» по международному праву.

Эскалация произошла после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, отдал приказ об убийстве Насраллы, поддержанного Соединенными Штатами, на заседании ООН в Нью-Йорке. В ответ израильские истребители бомбили жилые районы в южных пригородах Бейрута, что привело к смерти Насраллы, что было подтверждено Хезболлой 7 октября.

Заявление КСИР подчеркивает нестабильную ситуацию в регионе и указывает на серьезную эскалацию военных действий между Ираном и Израилем, что имеет более широкие последствия для региональной стабильности и международных дипломатических усилий. Ожидается, что иранские власти опубликуют дополнительные подробности о ракетных ударах и их последствиях.