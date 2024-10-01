Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю
Иран совершил пуски ракет по Израилю, сообщила вечером во вторник, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она призвала жителей страны "сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования тыла". На всей территории Израиля объявлена воздушная тревога. Воздушное пространство над страной закрыто.
По информации израильской газеты Jerusalem Post, назвавшей эту атаку самой масштабной за всю историю, по Израилю были выпущены в общей сложности около 500 ракет. Подтверждения этих данных пока не поступало.
Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. "Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
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