Варшава принимает конференцию ОБСЕ по человеческому измерению на фоне растущей обеспокоенности по поводу прав человека

Дипломаты, представители гражданского общества и эксперты по правам человека из 57 государств-членов ОБСЕ собрались в Варшаве в понедельник, чтобы открыть Конференцию по человеческому измерению 2024 года — ежегодную платформу, организованную Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Десятидневная конференция, проводимая в рамках текущего председательства Мальты в ОБСЕ, будет посвящена вопросам демократического управления, прав человека и безопасности на фоне растущей обеспокоенности по поводу ограничений гражданских свобод и подрыва демократических ценностей в ряде стран ОБСЕ.

«Эта конференция проходит в решающий момент», — заявил известный защитник прав человека. «Мы наблюдаем возрождение авторитарных тенденций и кампаний по дезинформации, которые подрывают доверие к демократическим институтам. Международное сообщество должно объединиться в защиту ценностей, лежащих в основе нашей коллективной безопасности».

Мероприятие, проводимое в отеле Sofitel Victoria в Варшаве, проходит в период обострения геополитической напряженности и направлено на рассмотрение соблюдения государствами-членами обязательств ОБСЕ в области прав человека. Основные темы включают верховенство закона, свободу выражения мнений и гуманитарные вопросы, а также обсуждения, затрагивающие последствия для прав человека продолжающихся конфликтов и политических кризисов.

В ходе вступительного заседания высокопоставленные должностные лица подчеркнули необходимость решительных действий по защите демократических принципов и призвали к более тесному сотрудничеству для решения проблем, с которыми сталкиваются гражданское общество и независимые СМИ во всем регионе ОБСЕ.

Конференция привлекла более [числа] участников, а также параллельные мероприятия, организованные НПО и межправительственными органами, охватывали такие вопросы, как свобода прессы, гендерное равенство и цифровая безопасность. Сессия по свободе СМИ очень ожидаема, учитывая растущие угрозы журналистам и независимым СМИ в нескольких государствах-участниках.

Ожидается, что закрытые встречи дипломатов и экспертов будут посвящены обсуждению деликатных вопросов и достижению консенсуса по укреплению обязательств по защите прав человека. Мероприятие завершится 11 октября рекомендациями по укреплению международного сотрудничества и укреплению повестки дня ОБСЕ в области прав человека.