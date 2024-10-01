  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy25.10 C
  • Среда, 2 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(24 минуты назад)
  • Главная страница
  • Политика
  • Варшава принимает конференцию ОБСЕ по человеческому измерению на фоне растущей обеспокоенности по поводу прав человека
Варшава принимает конференцию ОБСЕ по человеческому измерению на фоне растущей обеспокоенности по поводу прав человека
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Варшава принимает конференцию ОБСЕ по человеческому измерению на фоне растущей обеспокоенности по поводу прав человека

Дипломаты, представители гражданского общества и эксперты по правам человека из 57 государств-членов ОБСЕ собрались в Варшаве в понедельник, чтобы открыть Конференцию по человеческому измерению 2024 года — ежегодную платформу, организованную Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Десятидневная конференция, проводимая в рамках текущего председательства Мальты в ОБСЕ, будет посвящена вопросам демократического управления, прав человека и безопасности на фоне растущей обеспокоенности по поводу ограничений гражданских свобод и подрыва демократических ценностей в ряде стран ОБСЕ.

«Эта конференция проходит в решающий момент», — заявил известный защитник прав человека. «Мы наблюдаем возрождение авторитарных тенденций и кампаний по дезинформации, которые подрывают доверие к демократическим институтам. Международное сообщество должно объединиться в защиту ценностей, лежащих в основе нашей коллективной безопасности».

Мероприятие, проводимое в отеле Sofitel Victoria в Варшаве, проходит в период обострения геополитической напряженности и направлено на рассмотрение соблюдения государствами-членами обязательств ОБСЕ в области прав человека. Основные темы включают верховенство закона, свободу выражения мнений и гуманитарные вопросы, а также обсуждения, затрагивающие последствия для прав человека продолжающихся конфликтов и политических кризисов.

В ходе вступительного заседания высокопоставленные должностные лица подчеркнули необходимость решительных действий по защите демократических принципов и призвали к более тесному сотрудничеству для решения проблем, с которыми сталкиваются гражданское общество и независимые СМИ во всем регионе ОБСЕ.

Конференция привлекла более [числа] участников, а также параллельные мероприятия, организованные НПО и межправительственными органами, охватывали такие вопросы, как свобода прессы, гендерное равенство и цифровая безопасность. Сессия по свободе СМИ очень ожидаема, учитывая растущие угрозы журналистам и независимым СМИ в нескольких государствах-участниках.

Ожидается, что закрытые встречи дипломатов и экспертов будут посвящены обсуждению деликатных вопросов и достижению консенсуса по укреплению обязательств по защите прав человека. Мероприятие завершится 11 октября рекомендациями по укреплению международного сотрудничества и укреплению повестки дня ОБСЕ в области прав человека.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей