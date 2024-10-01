Фонд Домов прав человека обратил внимание на кризис с правами человека в Азербайджане

Норвежский фонд по правам человека опубликовал доклад под названием «Растущий кризис в области прав человека в Азербайджане», в котором обращается внимание на усиление репрессий против критиков правительства в стране в преддверии КС-29.

«С 2023 года власти Азербайджана усилили свои безжалостные репрессии в отношении правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых. Пытки и жестокое обращение остаются широко распространенными, и многие задержанные сообщают о злоупотреблениях в местах содержания под стражей. Репрессии в сочетании с крайне ограничительной правовой средой для деятельности независимых организаций гражданского общества и СМИ грозят искоренить все формы инакомыслия и законной правозащитной деятельности. Это происходит в контексте предстоящей климатической конференции COP29 и недавно состоявшихся внеочередных президентских и парламентских выборов, которые миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ охарактеризовала как «неконкурентные, проводимые в ограничительной среде и далекие от демократических стандартов», говорится в отчете».

В исследовании приводятся конкретные случаи арестов критиков правительства.

В частности, в нем освещаются дела правозащитника Анара Мамедли, ученого-экономиста Губада Ибадоглу, журналистов и активистов, арестованных в связи с делами Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13.

Кроме того, в докладе обсуждаются дела профсоюзных активистов Афияддина Мамедова, Мокяддина Оруджева, Эльвина Мустафаева, молодых исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова.

Фонд прав человека выдвинул «Ключевые рекомендации международному сообществу».

В частности, в нем содержится призыв поднимать вопросы прав человека перед властями Азербайджана, в том числе в преддверии и во время участия в КС-29.

Международное сообщество должно потребовать от властей Азербайджана:

Немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных лиц, обеспечить полное восстановление их гражданских и политических прав и прекратить преследование критически настроенных лиц в Азербайджане.

Отменить ограничительное законодательство в отношении НПО и СМИ.

Опубликовать соглашение между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном о проведении КС-29.

В докладе также подчеркивается необходимость запрашивать встречи с азербайджанскими политзаключенными, публично обсуждать дела задержанных правозащитников и журналистов, встречаться с семьями задержанных и освещать ситуацию с правами человека в Азербайджане во время выступлений в СМИ.

Кроме того, авторы доклада считают необходимым привлечь дипломатическое сообщество в Баку к обсуждению дел политзаключенных и совершенствованию законодательства, влияющего на гражданское общество в Азербайджане.