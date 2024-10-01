Фонд Домов прав человека обратил внимание на кризис с правами человека в Азербайджане
Норвежский фонд по правам человека опубликовал доклад под названием «Растущий кризис в области прав человека в Азербайджане», в котором обращается внимание на усиление репрессий против критиков правительства в стране в преддверии КС-29.
«С 2023 года власти Азербайджана усилили свои безжалостные репрессии в отношении правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых. Пытки и жестокое обращение остаются широко распространенными, и многие задержанные сообщают о злоупотреблениях в местах содержания под стражей. Репрессии в сочетании с крайне ограничительной правовой средой для деятельности независимых организаций гражданского общества и СМИ грозят искоренить все формы инакомыслия и законной правозащитной деятельности. Это происходит в контексте предстоящей климатической конференции COP29 и недавно состоявшихся внеочередных президентских и парламентских выборов, которые миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ охарактеризовала как «неконкурентные, проводимые в ограничительной среде и далекие от демократических стандартов», говорится в отчете».
В исследовании приводятся конкретные случаи арестов критиков правительства.
В частности, в нем освещаются дела правозащитника Анара Мамедли, ученого-экономиста Губада Ибадоглу, журналистов и активистов, арестованных в связи с делами Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13.
Кроме того, в докладе обсуждаются дела профсоюзных активистов Афияддина Мамедова, Мокяддина Оруджева, Эльвина Мустафаева, молодых исследователей Игбала Абилова и Бахруза Самедова.
Фонд прав человека выдвинул «Ключевые рекомендации международному сообществу».
В частности, в нем содержится призыв поднимать вопросы прав человека перед властями Азербайджана, в том числе в преддверии и во время участия в КС-29.
Международное сообщество должно потребовать от властей Азербайджана:
- Немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных лиц, обеспечить полное восстановление их гражданских и политических прав и прекратить преследование критически настроенных лиц в Азербайджане.
- Отменить ограничительное законодательство в отношении НПО и СМИ.
- Опубликовать соглашение между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном о проведении КС-29.
В докладе также подчеркивается необходимость запрашивать встречи с азербайджанскими политзаключенными, публично обсуждать дела задержанных правозащитников и журналистов, встречаться с семьями задержанных и освещать ситуацию с правами человека в Азербайджане во время выступлений в СМИ.
Кроме того, авторы доклада считают необходимым привлечь дипломатическое сообщество в Баку к обсуждению дел политзаключенных и совершенствованию законодательства, влияющего на гражданское общество в Азербайджане.
-
- Макроэкономика
- 1 октябрь 2024 19:33
-
Политика
-
- 2 октябрь 2024, 16:47
Ереван не видит политической воли со стороны Баку к подписанию согласованной части мирного соглашения, а разговоры о "Западном Азербайджане" создают впечатление территориальных претензий к Армении. Об этом заявил в среду глава МИД Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
-
- 2 октябрь 2024, 16:11
Прискорбно, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик. Об этом заявил в среду действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
-
- 2 октябрь 2024, 15:06
Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 4-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции в Азербайджан и прекращения необоснованного уголовного преследования.
-
Дети лондонского ученого, находящегося под домашним арестом в Азербайджане, призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера использовать предстоящий климатический саммит COP29 в Баку, чтобы добиться освобождения их отца, сообщает Politico.
Написать отзыв