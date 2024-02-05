Азербайджан и ООН обсуждают подготовку к COP29
Азербайджан и ООН обсуждают подготовку к COP29
Азербайджан провел в Баку продуктивные дискуссии с Организацией Объединенных Наций, посвященные амбициозному переходу страны на зеленую энергетику. Министр энергетики Парвиз Шахбазов поделился мнением об этих переговорах в посте в социальной сети "X", подчеркнув состоявшиеся 2 февраля плодотворные дискуссии с Саймоном Стилом, исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Основными темами обсуждений были подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), взаимное сотрудничество и инициативы Азербайджана в области зеленой энергетики.
Президент Ильхам Алиев в заявлении от 15 декабря пролил свет на монументальный масштаб Конференции COP29, запланированной на ноябрь в Баку. Президент сообщил, что ожидается, что мероприятие посетят около 70-80 тысяч иностранных гостей, что делает его одним из крупнейших собраний в истории страны. Эта цифра превосходит посещаемость предыдущих крупных мероприятий, таких как Европейские игры, подчеркивая масштаб и значимость COP29 на мировой арене.
Алиев признал трудности, связанные с проведением столь масштабного международного мероприятия, и подчеркнул необходимость немедленной и эффективной подготовительной работы. Несмотря на временные ограничения — менее 11 месяцев — Президент подчеркнул важность обеспечения бесперебойного проведения КС-29, учитывая ее статус одного из самых престижных международных мероприятий в мире.
Приверженность Азербайджана проведению COP29 является не только логистическим мероприятием, но и стратегической возможностью продемонстрировать стремление страны устойчивым практикам, особенно в свете ее роли в качестве крупного производителя нефти и газа. Алиев подчеркнул, что основная повестка дня Азербайджана на COP29 вращается вокруг "зеленой" энергетики, являющейся приоритетом в энергетической политике страны.
Таким образом, COP29 становится платформой для Азербайджана, позволяющей продемонстрировать миру свою приверженность решению проблемы изменения климата, продвижению решений в области устойчивой энергетики и внесению вклада в глобальные усилия по созданию более экологичного и жизнестойкого будущего.
Экономика
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