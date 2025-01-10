Госкомитет  градостроительства и архитектуры вручает проекты руководителю надзорного органа

Архитектурная компания El & En получила несколько контрактов на общую сумму 805 593 манатов от Комитета по градостроительству и архитектуре. Кроме того, Центр территориального планирования строительства заказал проекты у частной компании El & En на сумму в несколько сотен тысяч манатов. Эти архитектурные проекты предполагают работу на освобожденных территориях и в других регионах Азербайджана. Совладельцем этой компании вместе со своим сыном является Эльбай Гасымзаде, глава Общественного совета при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре и одновременно председатель Союза архитекторов.

Архитектор, профессор Эльчин Т. Алиев, сообщивший об этом в Facebook, обратил внимание на то, что председателем Общественного совета Комитета по градостроительству и архитектуре и получателем этих контрактов является одно и то же лицо, что указывает на явный конфликт интересов между частной компанией и государственным агентством.

«Он получил контракты от государственного органа, который он должен контролировать, согласно видению президента страны. Только за последние три года Гасымзаде получил контракты на общую сумму 1 360 093 маната от государственных организаций, контролирующих восстановительные работы в Карабахе.

Целью Закона об общественных советах , принятого в 2014 году, было повышение прозрачности деятельности государственных органов, обеспечение участия общественности в управлении и защита интересов общества. Однако сегодня общественные советы, состоящие из членов, финансово зависимых от государственных органов, надзор за которыми они призваны осуществлять, используются для легитимации решений, принимаемых государственными органами, а не функционируют как механизмы общественного контроля», — отметил Алиев.

По словам Алиева , после его поста в Facebook по этому поводу некоторое время назад другой государственный орган — Служба антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком, которая управляет сайтом www.etender.gov.az , удалила всю информацию о компании El & En .

Он также утверждает, что после 12 лет руководства Гасымзаде Союзом архитекторов сфера архитектуры в стране была опустошена безудержной коррупцией. В результате не осталось ни одной независимой архитектурной компании с более чем несколькими сотрудниками. На рынке доминируют крупные структуры, созданные чиновниками, занимающими должности председателя Союза архитекторов, руководителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и директоров проектных институтов.

Turan обратился в Союз архитекторов Азербайджана, чтобы получить мнение Гасымзаде относительно критической публикации Алиева. Сотрудник комитета пообещал передать просьбу агентства председателю, однако по состоянию на 10 января телефонный разговор с главой Союза не состоялся.

Источник: запись Эльчина Т. Алиева в Facebook .